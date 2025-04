Papa Francisco faz 1ª aparição no Vaticano depois de internação hospitalar

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco fez neste domingo uma primeira aparição pública desde que recebeu alta hospitalar há duas semanas, após tratamento de pneumonia, entrando na Praça de São Pedro em uma cadeira de rodas, para saudar a multidão que o aplaudiu.

Francisco, 88 anos, não era visto pelo público desde 23 de março, quando fez uma breve saudação antes de deixar o hospital Gemelli, em Roma, após mais de cinco semanas de tratamento na mais séria crise de saúde de seus 12 anos de papado.

O papa, em uma ação não anunciada anteriormente, foi à praça pouco antes do meio-dia, no final da celebração de uma missa para o ano do Jubileu da Igreja Católica.

Ao chegar em frente ao altar principal para o serviço sob o Sol forte, Francisco acenou para a multidão antes de falar brevemente.

"Feliz domingo para todos", disse o papa, falando com uma voz frágil enquanto recebia oxigênio por meio de uma pequena mangueira sob o nariz. "Muito obrigado."

O papa sorriu amplamente ao cumprimentar a multidão. Sua voz, embora fraca, parecia mais forte do que durante a aparição de 23 de março, quando ele teve dificuldades para falar.

Francisco geralmente faz uma oração semanal ao meio-dia na Praça de São Pedro, aos domingos. Mas ele não tem conseguido fazer isso desde 9 de fevereiro, antes de ir para o hospital.

O papa foi internado em 14 de fevereiro por causa de uma bronquite que evoluiu para pneumonia dupla, uma condição especialmente grave para ele, pois teve pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

Francisco chegou tão perto da morte em determinado momento durante sua permanência de 38 dias no hospital que seus médicos consideraram a possibilidade de interromper o tratamento para que ele pudesse morrer em paz, disse o chefe de sua equipe médica no mês passado.

DOIS MESES DE DESCANSO

A missa de domingo fez parte de uma celebração especial em homenagem aos profissionais de saúde e aos doentes. Em uma mensagem escrita divulgada pelo Vaticano pouco depois do meio-dia, Francisco disse que havia sentido a proximidade de Deus durante seu tempo no hospital.

"Peço ao Senhor que esse toque de seu amor possa alcançar todos aqueles que sofrem e encorajar aqueles que estão cuidando deles", dizia a mensagem.

Não se sabe ao certo com que frequência o papa aparecerá em público nas próximas semanas, já que faltam apenas duas semanas para o domingo de Páscoa.

Os médicos prescreveram a Francisco um período de dois meses de descanso em sua residência no Vaticano, para permitir que seu corpo se recupere, e o Vaticano removeu todos os compromissos anteriores do calendário do papa.

O Vaticano ainda não informou se o papa poderá liderar as celebrações da Páscoa, o feriado mais importante do ano cristão, no dia 20 de abril.