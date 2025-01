Sidônio troca assessor de confiança de Lula na comunicação

O novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Sidônio Palmeira, trocou o secretário de Imprensa do presidente Lula (PT), José Chrispiniano.

O que aconteceu

O anúncio foi feito à equipe na tarde desta quinta (9). Chrispiniano deverá ser substituído por Laércio Portela, então secretário de Comunicação Institucional. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

Homem de confiança do presidente, Chrispiniano está com Lula desde 2011, quando deixou o governo. Ele o assessorou durante toda a Operação Lava Jato, durante a prisão em Curitiba e durante a campanha de 2022. No Planalto, é tido como uma das poucas pessoas que fala a verdade para o chefe.

Com carta branca de Lula, este é o primeiro grande ato de Sidônio na transição para assumir a Secom. A troca no lugar de Paulo Pimenta foi anunciada na última terça (7), mas ele só deverá assumir oficialmente na semana que vem. É esperado que a mudança de Laércio ocorra no mesmo dia.

Segundo o UOL apurou, Laércio já opera como secretário de Imprensa desde o final do ano passado, quando Lula foi de emergência para São Paulo. Chrispiniano teve um problema de saúde na mesma época e depois tirou férias. Já havia uma expectativa de que a troca ocorresse.

Após a bronca pública de Lula em Pimenta, no mesmo período, Laércio também passou a participar das reuniões ministeriais. Ele já havia assumido a pasta interinamente por quase cinco meses no ano passado, quando o então ministro havia assumido a pasta especial de reconstrução do Rio Grande do Sul.