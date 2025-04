Equatorial vende divisão de transmissão para canadense CDPQ por até R$9,4 bi

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de energia elétrica Equatorial anunciou na noite de sexta-feira a venda de sua divisão de transmissão de eletricidade para a canadense CDPQ, em um negócio que atribui um valor de até R$9,4 bilhões para os ativos negociados, segundo fato relevante ao mercado.

A Equatorial, que venceu leilão de privatização da maior empresa de saneamento da América Latina, Sabesp no ano passado com um lance de cerca de R$7 bilhões de reais, afirmou que a venda envolve a totalidade das ações da Equatorial Transmissão SA, que possui sete redes de transmissão.

O valor patrimonial dos ativos no negócio foi definido em até R$5,19 bilhões na data base do final do primeiro semestre. A dívida dos ativos de transmissão ao final do ano passado de R$2,86 bilhões, afirmou a Equatorial.

"Com a conclusão da operação, a Equatorial deixará de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial Transmissão e nas Transmissoras, cujos ativos foram adquiridos em leilões de 2016 e 2017, e formam um portfólio representativo e de grande qualidade e rentabilidade no setor", afirmou a empresa no fato relevante.

Desde a aquisição da Sabesp, a Equatorial vinha citando que estava analisando oportunidades de reciclagem de ativos, o que incluía a venda de ativos que considerava como maduros.

A empresa afirmou que a transação com a CDPQ permite à Equatorial "seguir com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas estratégias". Com isso, a companhia afirmou que os recursos da venda da transmissão "poderão ser utilizados tanto para aceleração da trajetória de desalavancagem...quanto para a busca de oportunidades orgânicas e inorgânicas, assim como para o eventual pagamento de proventos aos acionistas (como dividendos, JCP etc.)".

(Por Alberto Alerigi Jr.)