Chuva desaloja quase 200 em Angra e deixa desaparecida em Belford Roxo

Do UOL, no Rio

A chuva que atinge o estado do Rio desde a noite de ontem causou alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e interdição de rodovias. Pelo menos uma pessoa está desaparecida. Além da capital, Baixada Fluminense, região serrana e Costa Verde também foram afetadas.

A cidade de Angra dos Reis é uma das mais críticas, com quase 200 pessoas desalojadas e alto risco para deslizamentos. Petrópolis acionou sirene para risco de inundações e a subida para a serra foi fechada. Na capital, sirenes também foram acionadas para riscos de deslizamentos na zona norte.

O que aconteceu

Capital fluminense. Até o fim da manhã deste sábado, a capital registrava 24 alagamentos. Durante a madrugada, houve um deslizamento no morro do Andaraí, zona norte. Uma casa foi atingida. Ninguém se feriu. "A Defesa Civil recebeu 44 chamados nas últimas 24 horas. As ocorrências com mais destaque foram dois deslizamentos e um desabamento. Todas sem vítimas", diz nota do COR-Rio (Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio).

Alerta à população da zona norte. Sirenes foram acionadas para os moradores das favelas da Formiga, Borel e Andaraí entre ontem e hoje. Pontos de apoio foram abertos com apoio da Defesa Civil e prefeitura para que a população das regiões afetadas pudessem se abrigar.

Atualização às 11h. A Defesa Civil do município voltou a acionar oito sirenes, em duas comunidades da Grande Tijuca (Borel e Andaraí) "por conta do acumulado pluviométrico em 24 horas". O solo está encharcado e há riscos de deslizamentos.

Bolsões d'água. Até a manhã, a prefeitura registrava 24 pontos de alagamento na capital, sendo a maioria nas zonas norte e oeste, mas com alguns bolsões também na zona sul. Em sete pontos da cidade também foram registradas quedas de árvore.

Desaparecida na Baixada Fluminense

Procurada em Belford Roxo. Uma mulher que não teve a identidade revelada é procurada pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela desapareceu após cair em um rio.

Acionamento e buscas. O Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 5h30, uma amiga da vítima acionou a corporação afirmando que, durante a forte chuva que atinge a cidade, a mulher caiu no rio Botas. Os bombeiros fazem as buscas no rio e no entorno dele.

Região Serrana



Risco de inundação do Centro Histórico de Petrópolis. A rua do Imperador está interditada e a prefeitura orienta que motoristas se dirijam a locais seguros. Também foi emitido alerta para risco de deslizamentos na cidade.

A subida para a serra foi interditada duas vezes. Mais cedo, a estrada chegou a ficar fechada por cerca de um hora. Segundo a Concer, concessionária que administra a via, a interdição é uma medida preventiva. Por volta de 11h40, a concessionária anunciou novamente o fechamento da via. O trecho afetado inclui a praça de pedágio de Duque de Caxias e a subida da serra no sentido Juiz de Fora (MG). A descida no sentido Rio funciona normalmente.

Região da Costa Verde

Mais de 190 desalojados em Angra. A cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, é uma das mais críticas, com 193 pessoas desalojadas até o fim da manhã de hoje e alto risco para deslizamentos. Petrópolis acionou sirene para risco de inundações e a subida para a serra foi fechada. Na capital, sirenes também foram acionadas para riscos de deslizamentos em favelas da zona norte.

Vistorias em bairros afetados. A prefeitura de Angra afirmou que duas equipes do setor de engenharia da Defesa Civil foram acionadas para realizar vistorias nos bairros que apresentaram solicitações, para fazer uma reavaliação de todo o cenário. Até o fim da manhã, 19 vistorias haviam sido realizadas.

Há pontos de interdição da rodovia em Mangaratiba e Angra dos Reis. Segundo a CCR, os bloqueios são por causa do risco de queda de barreira.

O que dizem Paes e Castro

Cláudio Castro foi a Petrópolis ontem. No início a noite de sexta-feira, o governador foi até a cidade e alertou a jornalistas sobre a previsão de fortes chuvas na região serrana. Em Janeiro do ano passado, quando a chuva castigou a cidade, Castro estava de férias na Disney.

Todos de prontidão. O governador afirmou que, junto aos bombeiros e policiais militares e civis, a máquina do Estado estará de prontidão durante o final de semana, com o objetivo de antecipar ações e reduzir danos.

O que disse Eduardo Paes. O prefeito da capital divulgou em suas redes sociais um vídeo falando sobre a forte chuva que atingiu o município na madrugada, alertou que ainda há previsão de chuva e pediu, se possível, para a população não sair de casa.