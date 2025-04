Artista britânica é detida nos EUA e passa 19 dias em centro de imigração

A artista gráfica britânica Rebecca Burke, 28, foi detida por autoridades de imigração dos Estados Unidos e passou 19 dias em um centro de detenção do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) após ser impedida de entrar no Canadá no fim de fevereiro.

O que aconteceu

Rebecca viajava pelos EUA com visto de turista. Ela encontrava hospedagem por meio do site Workaway, em que viajantes oferecem ajuda em tarefas domésticas em troca de acomodação. No dia 26 de fevereiro, ao tentar cruzar a fronteira rumo ao Canadá, autoridades canadenses alegaram que esse tipo de atividade exigiria visto de trabalho. Ao voltar para os EUA, ela acabou detida.

A britânica foi algemada e levada a um centro de detenção em Tacoma, no estado de Washington. Segundo entrevista concedida ao jornal britânico The Guardian, Rebecca relatou que teve todos os pertences confiscados e ficou detida com outras 100 mulheres. Sem acesso a advogado, ela só conseguiu acelerar sua deportação após o caso ser divulgado pela imprensa do Reino Unido.

No dia 8 de março, o pai de Rebecca, Paul Burke, publicou um apelo no Facebook pedindo ajuda para tirá-la do centro de detenção. "O que era para ser uma viagem transformadora virou um pesadelo", escreveu. Ele informou que a filha estava isolada, com acesso restrito a ligações e alimentação precária. "Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas o progresso tem sido lento e precisamos de mais apoio", escreveu o pai, que também buscou ajuda do parlamento britânico e do consulado.

Rebecca foi deportada no dia 17 de março, banida dos EUA por dez anos. "Se eu tivesse mentido, estaria de férias no Canadá agora", disse a artista à reportagem do The Guardian. A britânica trabalha agora em uma HQ sobre o período em que esteve presa, inspirada pelos esboços e retratos que fez de outras detidas durante a sua permanência no centro de imigração.