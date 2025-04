Governo Lula segue mais rejeitado por evangélicos, homens, sulistas e mais ricos, diz Datafolha

Apesar da popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter parado de cair, a gestão ainda não se recuperou do tombo histórico atingido no terceiro mandato do petista e registrado em fevereiro pelo Datafolha, quando aprovação caiu de 35% para 24%. No cenário geral do novo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 4, 38% consideram o governo como ruim ou péssimo, ante 29% que avaliam a gestão como ótima ou boa.

Entre os segmentos dos entrevistados, somente os eleitores do Nordeste mantém a avaliação positiva do governo maior que a negativa, com 38% de aprovação, ante 26% de reprovação.

Mesmo assim, ainda não houve recuperação da queda na aprovação do governo pelos nordestinos, registrada entre dezembro de 2024 para fevereiro deste ano, de 16 pontos porcentuais. Entre as duas pesquisas, o número dos satisfeitos no reduto histórico petista oscilou cinco pontos para cima, considerando a margem de erro por regiões, que fica entre dois e seis pontos porcentuais.

Já os eleitores que consideram o governo Lula como ruim ou péssimo estão concentrados no Sul, com 46% de rejeição, ante 26% de aprovação. Também têm os maiores índices de reprovação por segmento os homens, com 42% (enquanto 27% consideram positivo e 30% regular), e os mais ricos, com renda de mais de dez salários mínimos. Entre eles, 51% rejeitam o governo, mas o índice era de 63% em fevereiro. Os que aprovam, foram de 18% para 31%. A margem de erro do segmento é de oito pontos porcentuais.

Quando os números são avaliados conforme a religião que o eleitor diz seguir, os católicos estão divididos entre os que consideram que Lula está fazendo um bom trabalho, e os que acham o oposto - com 34% de cada, enquanto 32% considera o governo regular.

O presidente tem tentado se aproximar do público religioso também como forma de melhorar a popularidade. No mês passado, em um evento de inauguração de uma barragem no Rio Grande do Norte, Lula convidou um arcebispo para rezar "Pai Nosso" e, no mesmo evento, atacou Jair Bolsonaro (PL) dizendo que o ex-chefe do Executivo mentia ao falar que era religioso, porque "não se usa o nome de Deus em vão".

Entre os evangélicos, grupo historicamente mais bolsonarista, 49% considera o governo do petista ruim ou péssimo, enquanto 19% avalia com bom ou ótimo. Os números oscilaram levemente comparados ao último levantamento, quando 48% reprovavam e 21% aprovavam a gestão.