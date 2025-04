Irã quer dialogar 'em pé de igualdade' com Estados Unidos

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou neste sábado (5) que seu país estava pronto para dialogar "em pé de igualdade" com os Estados Unidos, sem esclarecer se Teerã concordaria com conversas diretas, como sugerido pelo presidente Donald Trump.

O líder americano, que pediu a Teerã que negocie sobre o programa nuclear iraniano, ameaçou nos últimos dias bombardear o país se as negociações diplomáticas fracassarem.

O Irã afirma estar disposto a dialogar com os EUA, mas rejeita conversas diretas sob ameaças e pressão.

"A República Islâmica do Irã quer o diálogo em pé de igualdade", disse Pezeshkian durante uma reunião segundo declarações divulgadas pela presidência.

Trump pontuou na quinta-feira que preferiria ter "negociações diretas" com o Irã. "É mais rápido e você tem uma compreensão muito melhor do outro lado do que se passar por intermediários", argumentou o presidente americano.

Os iranianos "queriam intermediários, mas não acho que esse ainda seja o caso", acrescentou ele a bordo do Air Force One.

"Se vocês querem negociar, qual é o objetivo de ameaçar?", questionou Pezeshkian neste sábado, afirmando que "hoje os Estados Unidos não estão apenas humilhando o Irã, mas também o mundo inteiro", possivelmente fazendo alusão às tarifas impostas por Trump aos aliados dos Estados Unidos

O Irã rejeita as acusações dos países ocidentais, liderados pelos EUA, de que estaria tentando adquirir armas nucleares e afirma que suas atividades nucleares são exclusivamente para fins civis, em especial a produção de energia.

Neste sábado, o general Hussein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, disse que seu país está "preparado" para a guerra.

"Não estamos nem um pouco preocupados com uma guerra. Não seremos nós que a iniciaremos, mas estamos preparados para qualquer guerra", acrescentou ele, citado pela agência de notícias oficial Irna.

O Irã não está buscando adquirir armas nucleares, mas "não terá opção a não ser fazê-lo" no caso de um ataque ao país, alertou Ali Larijani, conselheiro próximo do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, na segunda-feira.

pdm-sbr/bfi/mab/sag/yr

© Agence France-Presse