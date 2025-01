Lula diz que 'conhece valor da amante', e Janja lança olhar de reprovação

A primeira-dama Janja da Silva não gostou do trecho de uma fala de Lula em que o presidente falou em ser "amante da democracia".

O que aconteceu

Trecho de fala de Lula desagradou. Ele disse que "na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pelo amante do que pelas mulheres".

A primeira-dama lançou um olhar de indignação. Ela reprovou essa parte da fala do presidente fazendo um não com a cabeça.

A frase foi dita durante discurso no ato do 8 de Janeiro. Lula estava no evento no Palácio do Planalto com representantes de outros Poderes e lideranças da sociedade civil.

Durante a fala, o presidente se descreveu como "amante da democracia". Na sequência, ele verbalizou a frase que desagradou Janja e terminou desta forma: "Eu sou amante da democracia porque sei o valor dela".

A primeira-dama deixou claro que não gostou desta parte do discurso. Mas, assim que o evento terminou, o casal desceu de mãos dadas a rampa na direção da praça dos Três Poderes, onde foi feito um "abraço à democracia", com a palavra sendo escrita com flores em torno da qual as autoridades se reuniram.

Futuro ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira disse que não puxará a orelha de Lula. A afirmação ocorreu depois de ser questionado se aconselharia presidente a não usar declarações machistas, como a ocorrida hoje.