Rehn vê argumentos mais fortes para BCE cortar juros em abril em meio à guerra comercial

HELSINQUE (Reuters) - Riscos negativos se materializaram desde março, o que corrobora o argumento a favor do corte das taxas de juros na reunião de abril do Banco Central Europeu, disse o membro do BCE Olli Rehn nesta quarta-feira.

"Desde a reunião de março, muitos dos riscos identificados naquela ocasião já se materializaram ou estão se materializando", disse Rehn em um discurso publicado pelo Banco da Finlândia, do qual ele é presidente.

"Com base na avaliação geral da inflação e do crescimento, acredito que os argumentos a favor de novos cortes nas taxas de juros na reunião de abril foram claramente fortalecidos", disse ele.

Na semana passada, Rehn disse que o BCE deveria cortar os juros em abril se a inflação continuar a se mover em linha com sua projeção e que um afrouxamento maior manteria o aumento dos preços no caminho certo.

"Eu já tinha essa opinião antes, mas a última semana reforçou essa opinião, já que a inflação parece estar se estabilizando em torno da meta e a perspectiva de crescimento enfraqueceu ainda mais como resultado da guerra comercial", disse ele.

(Reportagem de Essi Lehto e Anne Kauranen)