BYD registra pedido no MDIC para reduzir de tarifas de importação de carros e picapes desmontados

SÃO PAULO (Reuters) - A montadora chinesa de veículos eletrificados BYD encaminhou entre fevereiro e março ao governo federal três pedidos para redução de tarifa de importação de carros e picapes parcialmente desmontados, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Na terça-feira, a associação de montadoras de veículos Anfavea defendeu que o governo federal não deve aprovar três pedidos de grupos chineses para redução de imposto de importação sobre CKDs e SKDs de carros elétricos e híbridos. As siglas se referem a kits de peças produzidas em outros país e que são usadas para montagem de veículos inteiros no Brasil. Na ocasião, a entidade não informou nomes dos grupos que fizeram os pedidos.

Procurado pela Reuters, o MDIC afirmou em nota no final da terça-feira que a BYD apresentou em 25 de fevereiro dois pedidos de redução tarifária, de 35% para 10%, que vão ficar em consulta pública até 11 de abril para depois seguirem para análise pela Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Um dos pedidos feitos em fevereiro envolve "automóvel semidesmontado, incompleto, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta inteiro ou parcialmente desmontado, cujo consumo energético não seja superior a 0,66 megajoule por quilômetro". O segundo pleito de fevereiro se refere a "automóvel semidesmontado, incompleto, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta inteiro ou parcialmente desmontado, com autonomia de, no mínimo 250 quilômetros em PBEV (híbrido plugin)".

A BYD ainda fez uma terceira requisição, em 17 de março, também para redução tarifária de 35% para 10%. Neste caso, o pleito envolve uma picape, semidesmontada, com cabine dupla e capacidade de carga de abaixo de 5 toneladas, híbrida plugin. Neste caso, o período de consulta pública vai até 1º de maio, antes de ser encaminhado para análise pela Camex, segundo a pasta.

A BYD lançou no final do ano passado uma picape híbrida plugin no Brasil chamada de Shark.

Procurada, a montadora não pode comentar o assunto de imediato.

(Por Alberto Alerigi Jr.)