Tragédia na Rep. Dominicana: o que se sabe sobre desabamento da casa noturna

Rubby Pérez estava cantando no palco quando o teto do local onde ele se apresentava em Santo Domingo desabou.

O ídolo merengue morreu na tragédia, que deixou 113 mortos.

O que se sabe sobre o desabamento da casa noturna Jet Set em 8 de abril, onde as autoridades correm contra o relógio em busca de sobreviventes.

- O incidente -

O teto do Jet Set desabou às 00h44, horário local, de terça-feira (01h44 em Brasília). Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que tudo ficou escuro enquanto Pérez cantava.

As autoridades enviaram 370 socorristas ao local, que, visto de cima, revelava um enorme buraco no teto desabado.

Dezenas de pessoas se reuniram ao redor da casa noturna, do lado de fora dos hospitais e do necrotério, em busca de notícias dos familiares.

O diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, informou 113 mortes nesta quarta-feira.

"No caso dos mortos, subiu para 113 nesta manhã", disse Méndez.

- Rubby -

Roberto Antonio Pérez Herrera fez todo o Caribe dançar sob o nome de Rubby com sucessos como "Volveré", "Enamorado de Ella" e "Buscando tus besos". Ele foi uma das vozes mais emblemáticas do merengue.

"O amigo e ídolo de nosso gênero acaba de falecer", lamentou outra lenda desse ritmo dançante, Wilfrido Vargas, com quem Rubby Pérez alcançou a fama há mais de quatro décadas.

Outros artistas latinos prestaram homenagem à "voz mais alta do merengue".

Seu empresário, Enrique Paulino, disse à AFP que seus sete filhos ? cinco meninas e dois meninos ? já estavam em Santo Domingo para o funeral, embora uma data ainda não tenha sido definida.

- As vítimas -

Não está claro quantas pessoas compareceram ao evento "Lunes Jet Set", que apresentava semanalmente bandas locais e internacionais.

O local tem capacidade para 700 pessoas sentadas e cerca de 1.000 em pé. O canal SIN informou que havia 267 reservas naquela noite, algumas com até 10 pessoas.

Além de Pérez, também morreu a governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, e os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco. Os times pelos quais jogaram nos Estados Unidos prestaram homenagem a eles.

- Antecedentes -

O desabamento da Jet Set é uma das maiores tragédias da República Dominicana, país caribenho que reorientou com sucesso sua economia para o turismo, com mais de 11 milhões de visitantes em 2024, segundo o Ministério do Turismo.

Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo. Quatro edifícios foram destruídos e outros nove foram danificados.

Duas décadas antes, em 2005, 136 detentos de uma prisão em Higüey (leste) morreram em um incêndio causado por uma briga entre detentos.

jt/mbj/atm/jc/aa

© Agence France-Presse