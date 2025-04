Ata do Fed pode mostrar escopo de debate sobre tarifas antes do "Dia da Libertação" de Trump

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A preocupação das autoridades do Federal Reserve com os riscos de estagflação durante a reunião do mês passado pode ficar mais clara nesta quarta-feira com a divulgação da ata do encontro, que aconteceu antes do anúncio das tarifas do presidente Donald Trump em 2 de abril.

As autoridades do banco central dos EUA reconheceram, em sua reunião de 18 e 19 de março, que a perspectiva havia mudado da confiança na desaceleração da inflação e no crescimento contínuo para um sentimento quase universal de incerteza e preocupação de que os novos impostos de importação dos EUA aumentem a inflação, mesmo quando reduzem a demanda, o crescimento e, talvez, o emprego.

"A incerteza em torno das perspectivas econômicas aumentou", no comunicado de 19 de março, que também abandonou uma referência anterior aos riscos enfrentados pela economia como "aproximadamente equilibrados" para dizer que estava "atento aos riscos de ambos os lados de seu mandato duplo".

Esse comunicado, no entanto, foi baseado nos anúncios comerciais iniciais e em outras ações que Trump havia tomado até aquele momento desde seu retorno à Casa Branca em 20 de janeiro.

As previsões atualizadas das autoridades divulgadas naquela reunião mostraram que as autoridades já estavam prevendo crescimento ligeiramente mais lento e inflação um pouco mais alta do que o projetado anteriormente, mas, no geral, ainda esperavam cortar a taxa de juros em meio ponto percentual até o final de 2025.

Então, duas semanas depois, Trump revelou novos impostos sobre dezenas de países que são muito mais agressivos do que o esperado, elevando a tarifa média sobre produtos do exterior de uma estimativa de 2,5% para 25% ou mais e desencadeando vendas ferozes nos mercados acionários globais.

Com isso, investidores agora veem o Fed cortando os juros em um ponto percentual inteiro este ano.

Embora a ata a ser divulgada nesta quarta-feira possa subestimar o nível de preocupação entre as autoridades que se instalou desde 2 de abril, ela geralmente fornece detalhes significativos sobre as previsões da equipe e os diferentes cenários em consideração. Também pode descrever o peso e a intensidade da opinião sobre diferentes aspectos da perspectiva econômica.