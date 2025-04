Obra afeta linha 11-Coral da CPTM; lentidão pode durar até 120 dias

O funcionamento da linha 11-Coral da CPTM está afetado entre as estações Suzano e Jundiapeba, no Alto Tietê, devido a obras em uma ponte.

O que aconteceu

Trens circulam em via única entre as duas estações e todos os passageiros que chegam em Suzano devem descer e trocar de veículo. Com isso, as plataformas estão mais cheias e o intervalo médio entre Estudantes (ponto final da linha) e Suzano é de 22 minutos durante todo o dia.

Nos horários de pico, passageiros que não quiserem esperar nas plataformas poderão pegar ônibus gratuitos do sistema Paese. Veja abaixo mais sobre o horário de funcionamento e como embarcar nos veículos.

Intervalo médio de trens entre as estações Luz e Suzano será de sete minutos no horário de pico. Entre Luz e Guaianases, por sua vez, o intervalo médio da circulação de trens será de 3,5 minutos, segundo a CPTM.

Mudança nos horários aconteceu para segurança do passageiro, diz companhia. A CPTM trabalha desde o dia 4 de abril na análise do desgaste de uma ponte de 1907, danificada pelas chuvas, em Suzano. Nesta semana, os engenheiros retiram amostras de solo em profundidade de até 25 metros.

Prazo para conclusão das obras é de 120 dias, mas não há clareza sobre por quanto tempo a operação será afetada em horário de pico. A princípio, a mudança só afetaria a circulação dos trens entre as 9h e 16h e após as 21h, mas a alteração também nos horários de maior circulação foi anunciada ontem pela CPTM.

Saiba onde pegar os ônibus do Paese

O embarque nas linhas do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência é gratuito e vai funcionar das 5h às 9h e das 16h às 20h nos dias úteis. Os passageiros que entrarem nos ônibus nesta manhã ganharão senhas para poder retornar nos veículos no fim do dia.

Quem vai pegar os ônibus na estação de Suzano deve embarcar na Rua Prudente de Morais. O ponto fica próximo ao bicicletário da estação.

Aqueles que vão embarcar em Jundiapeba devem entrar no ônibus na avenida Aurea Martins dos Anjos. O ponto de ônibus fica em frente à estação, embaixo da cobertura, segundo a CPTM.