Dólar supera R$ 6 e Bolsa recua novamente com temores por guerra comercial

Após flertar com os R$ 6 no fechamento de ontem, o dólar superou a barreira ao abrir o dia novamente em alta. Às 10h11, a moeda norte-americana avançava 1,31 ante o real e era negociada por R$ 6,064. A Bolsa de Valores, por sua vez, recua.

O que aconteceu

Dólar comercial engata nova valorização. A abertura desta sessão mantém a trajetória observada nos últimos dias. Com as oscilações recentes, a moeda norte-americana figura no maior patamar desde janeiro.

Moeda disparou nas últimas três sessões. Desde a quinta-feira da semana passada, a divisa norte-americana saltou 6,55% ante o real, de R$ 5,628 para R$ 5,997. No acumulado deste mês, a alta supera os 5%.

Movimento reflete receio de uma guerra comercial. A sequência de alta reflete os temores em meio ao "tarifaço" imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e os movimentos de retaliação.

China e EUA estão no centro dos embates. Começaram a valer hoje as tarifas recíprocas determinadas aos países que aderiram ao movimento de retaliação ao "tarifaço". No caso da China, a taxa passou a ser de 104%, o que provocou uma nova retaliação do país asiático.

Bolsa

Ibovespa opera novamente em queda. O movimento que acompanha os principais índices globais é o mesmo observado nas últimas duas sessões e também reflete os temores com a escalada das tensões comerciais entre China e EUA.

Às 10h18, o Ibovespa recuava 0,56%. Com a variação, o principal índice acionário brasileiro 123.233,92 pontos. O giro financeiro do pregão superava R$ 1,3 bilhão.