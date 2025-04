China submete nova queixa à OMC sobre tarifa de 50% dos EUA

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta quarta-feira, 9, que submeteu um novo processo na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as tarifas recíprocas dos Estados Unidos, desta vez para questionar a imposição de alíquota adicional de 50% sobre produtos chineses.

"As medidas tarifárias dos EUA violaram seriamente as regras da OMC. O aumento de 50% reflete um erro atrás do outro, demonstrando a natureza de bullying unilateral", afirmou um porta-voz do ministério chinês. "A China defenderá firmemente seus interesses e direitos legítimos, atuando para proteger o sistema de comércio multilateral e a ordem econômica internacional."