Futuros de Wall St ficam sem direção única com entrada em vigor de tarifas recíprocas de Trump

(Reuters) - Os futuros dos índices de Wall Street estavam sem direção única nesta quarta-feira, após uma forte venda na sessão anterior, à medida que as tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entravam em vigor, aprofundando as preocupações sobre seus danos à economia global.

Com o enfraquecimento das expectativas de concessões e a entrada em vigor das tarifas sobre dezenas de países, incluindo uma enorme taxa de 104% sobre os produtos chineses, os investidores aceleravam suas vendas de ações.

As perspectivas de acordos tarifários elevaram os índices de Wall Street na terça-feira, embora os ganhos não tenham sido sustentados.

Desde que Trump revelou suas tarifas na quarta-feira passada, o S&P 500 perdeu mais de US$5,83 trilhões em valor de mercado e confirmará um "bear market" se fechar mais de 20% abaixo de sua máxima recorde. No último fechamento, houve uma queda de 19% em relação ao seu pico.

O futuro do S&P 500 subia 0,17%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,69%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,25%.

"Ao anunciar tarifas abrangentes, os EUA estão mudando fundamentalmente seu papel na ordem comercial global", disse John Velis, estrategista macro das Américas do BNY, em uma nota.

A maioria das ações de megacaps subia nas negociações pré-mercado, com a Tesla e a Nvidia liderando o grupo com um salto de mais de 2% cada.

A ata da reunião do Federal Reserve de março será divulgada mais tarde, enquanto a leitura da inflação ao consumidor está marcada para quinta-feira, o que pode oferecer mais pistas sobre a trajetória da inflação.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)