Banco central da China pede a credores estatais que reduzam compras de dólares, dizem fontes

(Reuters) - O banco central da China não permitirá quedas acentuadas do iuan e pediu aos principais bancos estatais que reduzam as compras de dólares norte-americanos, disseram pessoas com conhecimento direto do assunto nesta quarta-feira.

A diretriz das autoridades ocorre em um momento em que o iuan enfrenta forte pressão de queda após as tarifas maciças dos EUA sobre as exportações chinesas e as medidas de retaliação de Pequim.

O Banco Popular da China enviou a orientação aos bancos estatais nesta semana, pedindo-lhes que retenham as compras de dólares norte-americanos para suas contas proprietárias, disseram três fontes.

Os grandes bancos também foram instruídos a aumentar as verificações ao executar ordens de compra de dólares para seus clientes, disse uma delas, em um movimento que os mercados interpretam como uma forma de o banco central restringir as negociações especulativas.

Os grandes bancos estatais chineses foram vistos vendendo dólares e comprando iuanes agressivamente para diminuir o ritmo de queda do iuan no mercado à vista onshore nesta quarta-feira, disseram duas fontes distintas.

O iuan da China perdeu cerca de 1,3% até o momento neste mês e estava em 7,35 por dólar na quarta-feira, enquanto sua contraparte offshore atingiu um recorde de baixa durante a noite.

Além disso, o banco central da China não recorrerá à desvalorização do iuan para suavizar o impacto das tarifas sobre as exportações e a economia em geral, disseram à Reuters três consultores de políticas e outro banqueiro familiarizado com o pensamento do banco central.

"Uma desvalorização acentuada não ocorrerá, pois isso poderia prejudicar a confiança do mercado, mas uma desvalorização modesta ajudará as exportações", disse um dos consultores de políticas.

"Também devemos ajudar as principais empresas por meio de subsídios, reduções de impostos ou diversificação de mercado."

O foco do BC chinês em movimentos estáveis do iuan ocorre mesmo com o agravamento da guerra comercial com os EUA, que desafia seriamente a competitividade do enorme setor de exportação da China, sugerindo que a estabilidade do mercado financeiro continua sendo a prioridade.

O banco central da China não respondeu imediatamente a uma solicitação da Reuters para comentar o assunto. Todas as fontes falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a falar publicamente sobre questões de mercado.

(Reportagem da Reuters)