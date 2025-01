Anvisa alerta: duas frutas populares no Brasil têm agrotóxicos em excesso

No dia 11 de dezembro de 2024, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou os resultados do Para (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos) referente a 2023. Foram avaliadas 3.294 amostras de alimentos, coletadas em 76 cidades brasileiras.

O objetivo do programa é verificar a presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos e identificar possíveis riscos à saúde humana. As amostras são retiradas diretamente das prateleiras de supermercados e submetidas a análises em laboratórios, que utilizam métodos científicos reconhecidos a nível global.

Ao todo, 14 tipos de alimentos foram examinados, representando 31% do consumo de produtos de origem vegetal no Brasil:

Abacaxi

Alface

Alho

Arroz

Batata-doce

Beterraba

Cenoura

Chuchu

Goiaba

Laranja

Manga

Pimentão

Tomate

Uva

As análises buscaram resíduos de 338 agrotóxicos diferentes, incluindo substâncias nunca autorizadas e aquelas já proibidas no país.

Risco agudo (em 24h após o consumo)

Imagem: Red Helga/Getty Images

Foram encontradas 22 amostras, representando 0,67% do total, com possível risco à saúde do consumidor. O abacaxi e a laranja se destacaram como as frutas com o maior número de amostras apresentando risco agudo: o abacaxi tinha sete amostras e a laranja, seis.

Risco crônico (ao longo de toda a vida)

Nas avaliações, não foi identificado risco crônico. Para esse tipo de risco, a Anvisa considera tanto os dados atuais quanto os dos últimos dez anos do programa. A análise leva em conta o consumo diário dos alimentos ao longo da vida, incluindo os que contêm agrotóxicos autorizados, mas não monitorados, como a cana-de-açúcar, consumida principalmente como açúcar processado.

Recomendações para minimizar riscos

Não é preciso parar de consumir o que vem do campo. A ingestão das vitaminas e minerais pode ser compensada variando a alimentação por sazonalidade e optando por produtos orgânicos, o que reduz o risco de ingestão de agrotóxicos. Estas substâncias também podem ter seu teor reduzido com a higienização correta dos vegetais, principalmente dos que serão consumidos crus e com a casca.

Lave os alimentos com água corrente para retirar as sujidades e excesso de compostos químicos. Depois faça uma imersão com 1 litro de água e 1 colher (sopa) de água sanitária, deixe por 15 minutos e em seguida enxague bem. Apesar de só ter efeito na parte externa dos vegetais, essa higienização reduz a níveis seguros os microrganismos e formas parasitárias neles encontrados.

O cozimento também ajuda a reduzir os níveis de agrotóxicos, mas não os elimina. O ideal é cozinhar no vapor e com a casca, método que mantém mais minerais do que a cocção por ebulição dos vegetais descascados.

Atualmente já conhecemos quais são os vegetais que sofrem maior ataque de pragas durante o cultivo e por isso recebem maior quantidade de agrotóxico. Já apareceram no topo do ranking em pesquisas anteriores do Para: morango, pepino, mamão, pimentão, goiaba, cenoura, tomate, alface e uva.

*Com informações de reportagem publicada em 30/11/2022