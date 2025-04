Goldman Sachs aumenta chances de recessão nos EUA para 45%, segundo aumento em uma semana

(Reuters) - O Goldman Sachs elevou as chances de uma recessão nos Estados Unidos de 35% para 45%, a segunda vez que aumenta sua previsão em uma semana, em meio a um coro crescente de previsões desse tipo feitas por bancos de investimento devido à escalada da guerra comercial.

O Goldman elevou sua estimativa de 20% no início da semana passada, devido ao temor de que as tarifas planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pudessem abalar a economia global. Dias depois, Trump anunciou tarifas mais altas do que o esperado, o que provocou uma liquidação nos mercados globais.

Desde então, pelo menos sete dos principais bancos de investimento aumentaram suas previsões de risco de recessão, com o J.P. Morgan colocando as chances de uma recessão nos EUA e no mundo em 60%, com o receio de que as tarifas não apenas incendeiem a inflação dos EUA, mas também desencadeiem medidas de retaliação de outros países, como a China já anunciou.

O Goldman, no domingo, reduziu sua perspectiva de crescimento econômico dos EUA para 2025 de 1,5% para 1,3%. Isso, no entanto, é maior do que a previsão de crescimento de 1% do Wells Fargo Investment Institute (WFII), enquanto o J.P.Morgan estima uma contração de 0,3%, em uma base trimestral.

CORTES NOS JUROS MAIS CEDO

O Goldman ainda espera que o Federal Reserve corte as taxas de juros em 25 pontos-base em cada uma das três reuniões consecutivas. Entretanto, agora ele espera que o primeiro deles ocorra em junho, e não em julho.

O J.P.Morgan espera um corte nas taxas em cada uma das cinco reuniões do Fed que restam em 2025, com outro corte em janeiro, levando a taxa de referência da política monetária para 3%.

Anteriormente, esperava-se que o Fed reduzisse as taxas duas vezes este ano em relação à sua taxa de política atual de 4,25% a 4,50%.

A WFII agora espera três cortes nas taxas este ano, em vez de um.

Os operadores, em média, esperam 116 pontos-base de cortes nas taxas este ano, o que implica um corte nas taxas em pelo menos quatro das cinco reuniões restantes, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Ankur Banerjee, em Cingapura, e Kanchana Chakravarty, em Bengaluru)