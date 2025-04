Lideranças de Wall Street alertam sobre tarifas em meio à agitação com guerra comercial

Por Nupur Anand

NOVA YORK (Reuters) - Líderes de Wall Street emitiram alertas sobre as tarifas comerciais dos Estados Unidos, com o presidente-executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dizendo que elas poderiam ter consequências negativas duradouras, enquanto o gestor de fundos Bill Ackman disse que elas poderiam levar a um "inverno nuclear econômico".

Na carta anual de Dimon aos acionistas, publicada nesta segunda-feira após uma queda nos preços dos ativos na semana passada que eliminou trilhões de dólares dos mercados de ações globais, ele expressou preocupação sobre como as tarifas afetariam as alianças econômicas de longo prazo dos Estados Unidos.

"A economia está enfrentando uma turbulência considerável (incluindo a geopolítica)", escreveu Dimon. "É provável que vejamos resultados inflacionários... Se o cardápio de tarifas causará ou não uma recessão, permanece em questão, mas isso desacelerará o crescimento."

As ações asiáticas despencaram nesta segunda-feira, com os investidores se preparando para mais perdas.

Os comentários de Dimon foram feitos depois que o bilionário Ackman, que apoiou a candidatura de Donald Trump à Presidência, disse que os líderes empresariais estão perdendo a confiança em Trump. Ackman também pediu que o presidente fizesse uma pausa e renegociasse acordos comerciais.

Se as tarifas forem impostas esta semana, "estaremos caminhando para um inverno nuclear econômico autoinduzido", escreveu Ackman em um post no X. Elas prejudicariam os investimentos das empresas e os gastos dos consumidores e "prejudicariam gravemente" a reputação dos EUA durante anos, escreveu ele.

Os economistas do JPMorgan elevaram o risco de uma recessão global e dos EUA este ano de 40% para 60%, depois que Trump revelou as maiores barreiras comerciais em mais de 100 anos na semana passada. Quando questionado no domingo sobre a queda dos mercados, Trump disse que às vezes é necessário tomar remédios para consertar alguma coisa.

Dimon, 69 anos, dirige o maior banco dos EUA há 19 anos e é uma das vozes mais proeminentes do setor corporativo dos Estados Unidos.

"Quanto mais rápido essa questão for resolvida, melhor, porque alguns dos efeitos negativos aumentam cumulativamente ao longo do tempo e seriam difíceis de reverter", escreveu.

Ele listou os possíveis pontos negativos das tarifas e da guerra comercial, incluindo inflação persistente, déficits fiscais elevados e volatilidade.

Dimon também expressou sua preocupação com o fato de que as tarifas poderiam gerar retaliações por parte de outros países e afetar a confiança econômica, os investimentos, os fluxos de capital, os lucros das empresas e o dólar.

O JPMorgan divulgará seus resultados do primeiro trimestre na sexta-feira. O banco obteve um lucro anual recorde no ano passado.

Dimon frequentemente opina sobre políticas governamentais e tem sido consultado por autoridades em tempos de crise.

Seu nome foi cogitado para cargos econômicos importantes no governo durante a campanha presidencial de 2024, incluindo o de secretário do Tesouro, mas ele permaneceu no banco.

As tarifas também levantam questões sobre a direção das taxas de juros, disse Dimon. Embora as taxas tenham caído recentemente devido ao enfraquecimento do dólar, a perspectiva de crescimento mais lento e a diminuição do apetite pelo risco podem fazer com que as taxas subam, disse ele, referindo-se à estagflação da década de 1970.

As expectativas de crescimento modesto dos EUA, conhecidas como soft landing (aterrissagem suave), também podem ser prejudicadas.

"Entramos neste período de incertezas com preços altos de ações e dívidas, mesmo após a recente queda... os mercados ainda parecem estar precificando os ativos com a suposição de que continuaremos a ter uma aterrissagem bastante suave. Não tenho tanta certeza", escreveu Dimon.