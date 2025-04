China chama tarifas dos EUA de "bullying" e pede que os outros continuem com consultas

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - Ameaças e pressão não são as maneiras corretas de lidar com a China, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta segunda-feira, depois de descrever as "tarifas recíprocas" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como "bullying".

As tarifas são "unilateralismo e protecionismo típicos, e bullying econômico", disse o porta-voz Lin Jian em uma coletiva de imprensa regular. Ele afirmou que as tarifas dos EUA em nome da reciprocidade servem apenas a seus próprios interesses em detrimento de outros países.

Na semana passada, Trump introduziu uma tarifa adicional de 34% sobre os produtos chineses, como parte das taxas impostas à maioria dos parceiros comerciais dos EUA, elevando o total de tarifas sobre a China este ano para 54%. A China retaliou com uma série de contramedidas.

Agentes alfandegários dos EUA estão cobrando a tarifa unilateral de 10% de Trump sobre todas as importações de muitos países desde sábado.

"O abuso de tarifas pelos Estados Unidos equivale a privar os países, especialmente os do Sul Global, de seu direito ao desenvolvimento", disse Lin, citando uma diferença cada vez maior entre ricos e pobres em cada país, e que os países menos desenvolvidos sofrem um impacto maior.

Todos os países deveriam sustentar consultas, a construção e o compartilhamento conjuntos e o "multilateralismo genuíno", disse ele.

A China apresentará as tarifas recíprocas dos EUA como uma "nova preocupação comercial" em reunião da Organização Mundial do Comércio em 9 de abril, de acordo com um documento da OMC, um movimento visto por fontes comerciais como um passo em direção à formação de uma coalizão mais ampla para se opor a elas. A China já apresentou uma reclamação formal ao órgão de fiscalização com sede em Genebra.

Lin também pediu aos países que se oponham conjuntamente a todas as formas de unilateralismo e protecionismo, e que protejam o sistema internacional e o sistema de comércio multilateral de acordo com os valores das Nações Unidas e da OMC, respectivamente.

(Reportagem de Liz Lee e redação Pequim, reportagem adicional de Emma Farge em Genebra)