Economia dos EUA vive admirável mundo novo às avessas, diz Felipe Salto

Após os "tarifaços" impostos pelo presidente Donald Trump, a economia dos Estados Unidos vive um admirável mundo novo às avessas, pontuou o colunista Felipe Salto, em referência ao famoso livro dos anos 30, em comentário feito na edição de estreia do Mercado Aberto desta segunda-feira, no Canal UOL.

É uma espécie de 'Admirável Mundo Novo', como naquele livro do Aldous Huxley, lá dos anos 30, só que é às avessas, porque não tem nada de admirável e, na verdade, não tem nada de novo.

É uma volta ao passado, uma política quase mercantilista, do ponto de vista da fixação de maneiras tarifárias bastante expressivas para praticamente todos os parceiros comerciais relevantes dos Estados Unidos.

E inverte, de certo modo, aquela lógica que vem de décadas, desde a adoção, de certo modo, do fortalecimento do dólar como moeda de reserva internacional, em que os países do mundo financiam o déficit externo, o déficit de transações correntes daquela economia, justamente porque dá essa força e essa fortaleza para o dólar como moeda de reserva internacional.

No sábado, entrou em vigor a determinação que impõe uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações de todos os parceiros comerciais dos EUA. A taxação foi anunciada por Trump em evento na Casa Branca e publicado em uma ordem executiva da agência governamental US Trade Representative.

Até a próxima quarta, todos os países pagarão apenas essa tarifa adicional de 10% — exceto aqueles que foram alvos de ações específicas anteriormente, como México e Canadá.

O colunista do UOL apontou que ainda é difícil prever as consequências das ações de Trump com as taxas impostas sobre diversos países comerciais dos EUA.

Isso agora vira de cabeça para baixo e é difícil antever as consequências. De cara o que dá para dizer que no próprio Estados Unidos a tendência é mais inflação em razão do efeito sobre os preços dos meios comercializados internamente naquele país e menos crescimento econômico.

Obviamente que os desdobramentos ao redor do mundo vão compreender da relevância dos fluxos comerciais com os Estados Unidos, mas também dos desdobramentos nos mercados, do ponto de vista dos fluxos financeiros e o balanço de pagamentos de cada um desses países.

As principais Bolsas de Valores da Ásia estão derretendo no início dos negócios desta segunda-feira, primeiro dia útil após entrar em vigor o 'tarifaço' do presidente americano, Donald Trump. Os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos também registram grandes baixas.

