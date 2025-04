Jornalista palestino é morto em ataque israelense, dizem médicos

Por Nidal al-Mughrabi e Hatem Khaled

GAZA/CAIRO (Reuters) - Um jornalista palestino foi morto na segunda-feira e nove outras pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, quando um ataque aéreo israelense atingiu uma barraca usada pela mídia local no sul de Gaza, disseram médicos e o sindicato dos jornalistas local.

As imagens mostraram pessoas tentando apagar as chamas na barraca, dentro do complexo do Hospital Nasser em Khan Younis, durante a madrugada de segunda-feira.

A Reuters conseguiu verificar o vídeo com base na posição, no layout e no design dos edifícios e tendas próximos. A data pôde ser verificada por relatos da mídia e vídeos de corroboração.

Outras imagens postadas nas redes sociais, mas não verificadas pela Reuters, pareciam mostrar que a barraca foi queimada até o chão, juntamente com os móveis e equipamentos que estavam dentro dela.

Imagens que parecem mostrar um jornalista em chamas e outra pessoa tentando resgatá-lo foram amplamente compartilhadas.

As autoridades israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Um segundo palestino também foi morto no ataque, segundo os médicos de Gaza.

Mais tarde, dezenas de jornalistas e parentes participaram do funeral do jornalista morto, Helmy al-Faqawi. Colegas carregaram seu corpo envolto em branco em uma maca médica com seu colete à prova de balas azul colocado por cima.

"Continuaremos a transmitir a mensagem e a verdade para o mundo inteiro. Esse é nosso dever humanitário", disse o colega jornalista Abd Shaat, acrescentando que foram acordados pelo ataque e encontraram a barraca de seus colegas em chamas nas proximidades.

A morte de Faqawi elevou o número de jornalistas mortos pela campanha de Israel em Gaza para mais de 210 desde outubro de 2023, de acordo com o Sindicato de Jornalistas Palestinos.

Mais de 50.000 palestinos foram mortos pela ofensiva israelense em Gaza, segundo autoridades palestinas.

Israel iniciou sua ofensiva depois que milhares de homens armados liderados pelo Hamas atacaram comunidades no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e sequestrando 251 como reféns, de acordo com os registros israelenses.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, no Cairo, e Hatem Khaled, em Gaza)