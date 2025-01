Vai descer pra BC? O que explica o hype em torno de Balneário Camboriú?

A música sertaneja "Descer pra BC", de Brenno & Matheus com o DJ Ari SL, foi o hit do Réveillon. "BC" é Balneário Camboriú, um dos destinos mais populares para a virada do ano, e a canção trata justamente dessa época festiva. Mas além do sucesso musical, o hype da cidade catarinense vem de outros fatores que deram o que falar nos últimos anos.

Prédios altos

Projeção do edifício Senna Tower, que deve ser o mais alto do mundo Imagem: Divulgação

Balneário Camboriú é a cidade com o maior número de arranha-céus do Brasil. Segundo o ranking The Skyscrapper Center, a cidade tem 29 prédios com mais de 150 metros de altura e quatro com mais de 200 metros. Sete dos dez prédios mais altos do Brasil estão no município, considerando aqueles totalmente prontos.

Há previsão de um novo gigante. A construtora FG Empreendimentos planeja construir uma torre com 500 metros de altura, que pode se tornar o edifício residencial mais alto do mundo. Em setembro, a torre foi batizada de Senna Tower, em homenagem ao piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna.

Plano é construir o arranha-céu na orla da cidade. O prédio ficará em um terreno de 5.916 metros quadrados, terá 140 pavimentos, 233 apartamentos residenciais e 842 vagas de garagem privativas, conforme estudo de impacto da vizinhança realizado pela consultoria Koeddermann e protocolado na prefeitura local.

Cubo de vidro

Summit BC é o nome do ponto turístico com cubo de vidro Imagem: Divulgação/Summit BC

Um prédio da cidade ganhou um cubo de vidro suspenso para visitas. Desde maio do ano passado, turistas e moradores podem experimentar a sensação de "flutuar" a 120 metros de altura.

Cinco vezes mais resistente que um vidro comum. Segundo a Linde Vidros, empresa responsável pelos dois cubos de vidro da plataforma, cada um deles é composto por três vidros temperados de 10 milímetros cada.

Praias alargadas

Obra de recuperação da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú Imagem: Divulgação / Prefeitura Balneário Camboriú

Os prédios altos na orla projetam sombra na praia e deixam banhistas sem sol. Para remediar o problema, projetos de alargamento da faixa de areia foram colocados em prática, como na Praia Central. Em 2021, uma megaobra aumentou o trecho, em média, de 25 metros para 70 metros. Mas em junho de 2023, a faixa "encolheu" devido ao avanço do mar.

Projeto de reurbanização reduziu praia. Em setembro do ano passado, o primeiro trecho de obra na Praia Central estava praticamente concluído, mas o novo espaço avançou 15 metros sobre a areia e, na prática, diminuiu a faixa de praia para os banhistas. Segundo a construtora, a faixa de areia terá 55 metros de largura.

'Capital conservadora'

Localização, atrativo turístico e política local fizeram de Balneário Camboriú uma cidade conservadora. Ao se vender como um destino para pessoas de maior poder aquisitivo, a cidade atrai um público de classe social mais alta que, de modo geral, acredita em um Estado cada vez menor e se opõe a qualquer visão tida como "socialista" ou "comunista".

Cidade atraiu direita bolsonarista. A chamada "Dubai brasileira", conhecida assim pelos altos edifícios, foi escolhida no ano passado para sediar a CPAC Brasil (sigla em inglês para Conferência de Ação Política Conservadora). A entidade reúne instituições e políticos conservadores desde 1974 e, no Brasil, trouxe nomes e políticos da direita e da extrema direita, com presença do presidente argentino Javier Milei e do ex-presidente Jair Bolsonaro.