RJ: Polícia prende suspeito de ser matador da facção Terceiro Comando Puro

Do UOL, no Rio

Um homem suspeito de cometer homicídios a serviço do Terceiro Comando Puro foi preso ontem por policiais da 12ª DP (Copacabana). Yuri dos Santos Ribeiro é suspeito de quatro assassinatos, e investigado pela participação em outros. Ele foi encontrado na zona rural de Macaé, no Norte Fluminense.

O que aconteceu

Mandados de prisão preventiva por quatro homicídios. Segundo informações da Polícia Civil, os agentes cumpriram mandados por homicídios do qual ele teria participado diretamente. As vítimas eram um pai e um filho, e dois entregadores de comida. Os motoboys foram mortos porque o criminoso achou que eles eram colaboradores do Comando Vermelho.

Grupo é responsável por mortes de rivais em São Gonçalo. Yuri e outros cinco homens são suspeitos de praticarem, pelo menos, 21 homicídios entre 2017 e 2021. De acordo com a polícia, o grupo integra a facção TCP e as mortes eram de integrantes do CV e também de moradores da comunidade. Dos seis, três estão presos e três estão foragidos.

Foragido tem 45 passagens. Dois dos foragidos possuem 14 mandados de prisão preventiva pendentes. Um deles tem 45 anotações criminais, e o outro, 36.