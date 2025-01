Premiê do Canadá provavelmente anunciará renúncia, diz fonte

Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, está cada vez mais propenso a anunciar que pretende renunciar, embora ainda não tenha tomado uma decisão final, disse uma fonte familiarizada com o pensamento de Trudeau no domingo.

A fonte falou à Reuters depois que o Globe and Mail noticiou que Trudeau deveria anunciar já na segunda-feira que deixaria o cargo de líder do Partido Liberal do Canadá, que está no poder há nove anos.

A fonte pediu anonimato porque não estava autorizada a falar publicamente.

A saída de Trudeau deixaria o partido sem um líder permanente em um momento em que as pesquisas mostram que os liberais perderão feio para os conservadores da oposição em uma eleição que deve ser realizada até o final de outubro.

Fontes disseram ao Globe and Mail que não sabiam ao certo quando Trudeau anunciaria seus planos de sair, mas disseram que esperam que isso aconteça antes de uma reunião de emergência dos legisladores liberais na quarta-feira.

Um número cada vez maior de parlamentares liberais, alarmados por uma série de pesquisas negativas para o partido, pediu publicamente que Trudeau renunciasse.

O gabinete do primeiro-ministro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial. A agenda regularmente publicada do primeiro-ministro para segunda-feira dizia que ele participaria virtualmente de uma reunião do comitê do gabinete sobre as relações entre o Canadá e os Estados Unidos.

Ainda não está claro se Trudeau deixará o cargo imediatamente ou permanecerá como primeiro-ministro até que um novo líder liberal seja escolhido, acrescentou a reportagem do Globe and Mail.