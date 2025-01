França investiga autoria de pichações de estrelas de Davi perto de mercearia judaica alvo de atentado em 2015

A promotoria de Créteil, na região parisiense, anunciou a abertura de um inquérito, nesta segunda-feira (6), para investigar a autoria das pichações de estrelas de Davi feitas em prédios de Vincennes, próximos à mercearia judaica Hyper Cacher, nos arredores da capital. O local foi alvo de um ataque terrorista em 2015, poucos dias após o atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo, que completa dez anos nesta terça-feira (7).

A Promotoria francesa abriu a investigação por "degradação ou deterioração da propriedade de terceiros cometida em razão da raça, etnia, nação ou religião".

Foi um morador que denunciou as pichações no domingo (5), ele viu duas estrelas de Davi na porta da frente de um prédio e no saguão do edifício. A terceira estrela foi achada em outro endereço, segundo o Ministério Público.

O ataque ao Hyper Cacher ocorreu em 9 de janeiro de 2015 e foi cometido pelo jihadista Amedy Coulibaly, do grupo Estado Islâmico, que fez cerca de 20 reféns dentro da mercearia.

Antes de se suicidar, Coulibaly matou quatro pessoas, todos judeus: Yohan Cohen, de 20 anos, que trabalhava no local, o estudante tunisiano Yoav Hattab, 21, o aposentado François-Michel Saada, 63, e o comercial Philippe Braham, 45.

O número de vítimas só não foi maior graças à intervenção do jovem malinês Lassana Bathily, que é muçulmano e ajudou vários clientes a se esconderem, entre eles um bebê. Após seu ato de heroísmo, ele recebeu a cidadania francesa.

Pichações chocam moradores

Os moradores ficaram chocados ao se depararem com as pichações. "É um horror, acho absurdo uma coisa dessas, especialmente no momento em que comemoraremos o décimo aniversário do Charlie Hebdo e do Hyper Cacher", disse Jonathan Msika, de 40 anos.

"É desprezível", completou Florence Ménard, 60, outra moradora que vive perto de um dos prédios pichados. Ela se lembra de estar "muito perto do Hyper Cacher e a 50 metros da sinagoga" no dia do ataque.

Na cidade vizinha de Fontenay-sous-Bois, quatro pessoas foram presas na noite de domingo por invadir um prédio e desenhar estrelas de Davi com um marcador vermelho, de acordo com a polícia. "As investigações devem determinar se os dois casos estão ligados", frisou o Ministério Público de Créteil.

