Wall St sobe no primeiro pregão de 2025; Tesla recua

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam no primeiro pregão de 2025, com os investidores esperando que um novo cenário político e mais cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve impulsionem o desempenho corporativo e econômico, mas as perdas da Tesla pesavam sobre o Nasdaq.

O Dow Jones subia 0,29%, a 42.665,64 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,39%, a 5.904,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,43%, a 19.393,98 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 avançavam, liderados por ações de energia, enquanto o setor imobiliário caía 0,1%.

A Tesla, com queda de 3,8%, atingiu a mínima de mais de três semanas depois de divulgar sua primeira queda nas entregas anuais, falhando em cumprir a promessa do presidente-executivo Elon Musk de um leve crescimento em 2024.

"É preciso colocar a perspectiva do total de entregas na produção total contra o fato de que essa é uma ação que teve um desempenho incrível em 2024", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

"Após a eleição, qualquer notícia decepcionante pode ter um impacto desproporcional sobre o preço das ações."

As ações da montadora dispararam após a eleição presidencial dos Estados Unidos, devido aos laços estreitos de Musk com o presidente eleito Donald Trump

Entre os primeiros conjuntos de dados de 2025, um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os pedidos de auxílio-desemprego caíram de forma inesperada na semana passada, o que é consistente com um mercado de trabalho saudável.

Os principais índices de Wall Street tiveram ganhos fortes em 2024, com o S&P 500 registrando seu melhor desempenho para um período de dois anos desde 1997-1998.

Os principais catalisadores foram o afrouxamento monetário pelo Federal Reserve, o entusiasmo dos investidores em torno da inteligência artificial e as expectativas de que as empresas poderão se beneficiar das medidas de Trump.

As avaliações das ações estão acima de suas médias de longo prazo, mas podem ser justificadas se os lucros corporativos continuarem fortes.

No entanto, o ano de 2024 terminou com o S&P 500 e o Dow Jones registrando quedas mensais em dezembro, uma vez que os mercados precificaram as propostas de Trump como inflacionárias e com probabilidade de desacelerar o ritmo de afrouxamento pelo Fed este ano.

Com a inflação ainda acima da meta de 2%, operadores veem o banco central dos EUA deixando os juros inalterados na reunião deste mês e esperam que os custos dos empréstimos sejam reduzidos em cerca de 50 pontos-base até o final do ano, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

(Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian em Bengaluru)