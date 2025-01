Ataque a multidão e explosão marcam Ano Novo nos EUA

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A polícia americana identificou o motorista da picape que atropelou e matou quinze pessoas e feriu cerca de 35 na madrugada de ontem em Nova Orleans. Ele é Shamsud-Din Jabbar - um americano de 42 anos nascido no Texas, que serviu o Exército por mais de dez anos e desde 2021 era funcionário da empresa multinacional de auditoria Deloitte. Jabber foi morto por policiais ao deixar o veículo.

A polícia diz ter encontrado no carro explosivos e uma bandeira do Estado Islâmico - grupo criado no Iraque em apoio a Al Qaeda, após a invasão do país pelos EUA. O presidente Joe Biden disse ter sido informado pelo FBI que antes do ataque Jabbar postou uma mensagem na internet "indicando que ele foi inspirado" pelo Estado Islâmico. Não há, porém, por enquanto, nenhuma evidência de ligação operacional dele com o grupo.

Explosão em frente a hotel de Trump

A explosão de uma picape Tesla Cybertruck em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas matou o motorista e deixou sete pessoas fora do veículo feridas ontem. Um vídeo divulgado pela polícia mostra uma grande explosão, seguida de uma série de explosões menores, semelhantes às de fogos de artifício.

Dono da Tesla e um dos principais assessores do presidente eleito Donald Trump, Elon Musk disse que a explosão foi "causada por fogos de artifícios muito grandes e/ou uma bomba". A polícia afirmou que ainda está investigando as causas do incidente e a identidade do motorista. O FBI também investiga se há conexão entre a explosão de ontem e o ataque que deixou 15 pessoas mortas e dezenas de feridas durante as comemorações de Réveillon em Nova Orleans.

Autoridade Palestina bane Al Jazeera

A Autoridade Palestina (AP) ordenou a suspensão das transmissões e das operações da Al Jazeera na Cisjordânia. A emissora do Catar atribui a decisão à sua cobertura da repressão promovida pelas forças de seguranças da AP contra os grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmico na região de Jenin.

Em nota, a Al Jazeera afirmou que a medida "se alinha às práticas da ocupação israelense". Recentemente, Israel proibiu as operações da Al Jazeera em seu território e fechou o escritório da empresa em Ramallah, na Cisjordânia.

A Autoridade Palestina disse que "a decisão responde à insistência da Al Jazeera em transmitir conteúdos e reportagens caracterizados por desinformação, incitamento, sedição e interferência nos assuntos internos palestinos".

Honduras ameaça Trump

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, afirmou ontem que fechará as bases militares dos Estados Unidos no país caso Donald Trump cumpra a ameaça de ordenar deportações em massa de hondurenhos após a Presidência americana no dia 20.

Castro também anunciou que, junto com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, convocará uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos para discutir neste mês o tema da migração.

Segundo o vice-chanceler hondurenho, Tony García, há cerca de 250 mil hondurenhos na lista de deportação dos Estados Unidos em 2025, e o país não está preparado para receber uma quantidade tão grande de pessoas.