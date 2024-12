Agência de turismo é investigada ao cancelar viagens de mais de 100 pessoas

Uma agência de turismo localizada em Viamão (RS) é investigada pela polícia após cancelar pacotes de viagem em cima da hora, afetando pelo menos 100 pessoas de todo o Brasil.

O que aconteceu

Pelo menos duas clientes ouvidas pelo UOL tiveram suas passagens internacionais canceladas pouco mais de um mês antes da viagem. Ao buscarem outros passageiros lesados, eles descobriram que a empresa Orange Travel estava adiando e cancelando algumas passagens desde outubro.

Passageiros lesados estimam que R$ 600 mil tenham sido gastos em contratos que não foram cumpridos. Eles se concentram em um grupo que tinha 120 pessoas na manhã desta segunda-feira (30). Todas as 120 comprovaram que tiveram passagens canceladas e que abriram boletim de ocorrência.

Prazos para reembolsos não são cumpridos e adiamentos são constantes, dizem clientes. Uma das pessoas que acionou a polícia está esperando o estorno do valor investido desde abril de 2024.

Somente uma das passageiras tenta reaver R$ 52 mil investidos em uma viagem à Disney. A hair stylist Natália Costa afirmou ao UOL que parcelou o pagamento em 12 vezes para embarcar com o marido e os três filhos em 16 de janeiro de 2025. No dia 13 de dezembro ela descobriu que o compromisso não seria cumprido.

Vieram responder as mensagens porque falei que ia na polícia, mas não querem estornar e nem cancelar as próximas parcelas. Acabaram com os sonhos da família toda. É um prejuízo não só financeiro, mas emocional.

Natália Costa, ao UOL

Dias antes do "sumiço", a companhia estimulou clientes a comprarem passeios caros alegando que o dólar iria aumentar. Uma mensagem à qual o UOL teve acesso mostra que a Orange Travel ofereceu um desconto de R$ 2 mil "válido por 24 horas" em um grupo de clientes que iria a Ushuaia, na Argentina.

A professora Maria Augusta Canella foi uma das que teve a viagem para Ushuaia cancelada. Ela comprou o pacote para viajar com o filho de 10 anos usando o crédito que foi dado pela empresa após o cancelamento de outra viagem "por falta de passageiros".

Passageiros que procuraram a polícia informaram que receberam mensagem sendo incentivados a comprar passeios dois dias antes do cancelamento Imagem: Arquivo pessoal

No dia 10 eles mandam mensagem dizendo que o dólar ia subir e que até 11 de dezembro era para comprarmos os passeios. Dia 12 eles mandam mensagem dizendo que precisaram adiar a viagem por falta de passageiros. Isso causou uma revolta sem tamanho.

Maria Augusta Canella, ao UOL

Passageiros alegam que recebem mensagens automáticas como respostas às reclamações. Nas explicações, a companhia explica que foi prejudicada pela enchente do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e diz que está amparada pela lei 14.917/2024, que dispõe sobre medidas emergenciais para o setor do turismo no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.

Polícia Civil investiga o caso. Ao UOL, a delegada Jeiselaure Rocha, da 1ª DP de Viamão, informou que a instituição está fazendo o levantamento de quantas pessoas foram lesadas. Funcionários da empresa e vítimas foram ouvidos, mas diligências ainda são realizadas.

O site da companhia continuava no ar nesta segunda-feira (30). Nele, ainda era possível comprar pacotes que variam entre R$ 350 e R$ 15 mil.

O UOL buscou o canal de atendimento da Orange Travel para saber se o órgão quer se pronunciar sobre o assunto, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação. As redes sociais da companhia não são atualizadas desde 15 de dezembro.