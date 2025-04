Tabata Amaral: Trump repete líderes autoritários ao perseguir conhecimento

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), que é graduada em ciência política e astrofísica pela Universidade de Harvard, saiu em defesa da instituição após as recentes ameaças do presidente americano, Donald Trump. Tabata afirmou no UOL News de quarta-feira (16) que Trump repete líderes autoritários ao perseguir o conhecimento e se disse orgulhosa do posicionamento da universidade diante das imposições do governo americano.

Em poucos momentos da minha vida, eu me senti tão orgulhosa de ter sido aluna de Harvard. O que o Trump está fazendo é o que os líderes autoritários fizeram ao longo de toda a história: perseguir o conhecimento.

Harvard é a universidade do mundo que mais formou presidentes americanos e também fora dos Estados Unidos. Harvard é a universidade que mais tem prêmios nobel nas mais diferentes áreas do conhecimento.

Então o que Trump está fazendo é atacar a história americana e atacar o conhecimento. Se a gente for fazer um paralelo com o passado, líderes autoritários como ele, de esquerda ou direita, queimavam livros. Tabata Amaral

Na última quarta-feira (16), o presidente americano, Donald Trump, disse que Harvard é uma "piada" e não deveria receber mais fundos federais, em um novo ataque às instituições de ensino superior de elite dos Estados Unidos.

Harvard se negou a acatar as exigências do governo Trump que, em retaliação, anunciou o congelamento de 2,2 bilhões de dólares (12,9 bilhões de reais na cotação atual) de fundos federais e ameaçou retirar seus benefícios fiscais. Também exigiu um pedido de desculpas da universidade.

Para Tabata, Trump ''ataca no dinheiro'', porque sabe que há uma crise no financiamento nas universidades americanas.

Fiquei muito feliz e orgulhosa, não esperava nada diferente da minha universidade, quando Harvard é a primeira universidade a bater o pé e dizer: "Aqui, não".

Trump queria que a universidade cancelasse linhas de pesquisa, de conhecimento, algumas aulas, de acordo com a visão de mundo dele. Aí a gente lembra George Orwell, o líder autoritário querendo dizer o que é verdade, o que pode e o que não pode, isso é muito perigoso. Trump queria que Harvard perseguisse professores, trabalhadores, alunos, pesquisadores que não estivessem de acordo com a linha ideológica dele.

Esse posicionamento de Harvard pode ser um ponto de virada nessa gestão tumultuada de Trump. Tabata Amaral

