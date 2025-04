Verstappen larga na frente no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1

Em busca do pentacampeonato consecutivo, o holandês Max Verstappen teve bom desempenho neste sábado (19), em Jedá, e vai largar na primeira posição no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez a melhor volta no treino de classificação, seguido pelo australiano Oscar Piastri, da McLaren e pelo britânico George Russell, da Mercedes.

A volta de Verstappen que lhe rendeu a pole position (1min27s294) foi apenas 0s01 mais rápida que a de Piastri (1min27s304). Os dois pilotos, que estão na briga pelo título da temporada, foram beneficiados pela batida do líder na tabela, o britânico Lando Norris, da McLaren, que vai largar apenas na décima posição. Após quatro provas, ele soma 77 pontos, três a mais do que Piastri e oito a mais do que Verstappen.

O GP da Arábia Saudita será neste domingo (20), a partir das 14h de Brasília.