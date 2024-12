Presidente suspenso da Coreia do Sul é alvo de mandado de prisão

O Gabinete de Investigação da Corrupção da Coreia do Sul emitiu um mandado de prisão contra o presidente suspenso Yoon Suk Yeol, nesta segunda-feira (30) —horário local do país. A informação é da agência de notícias Yonhap.

O que aconteceu

Mandado de prisão é baseado na tentativa fracassada de golpe no início deste mês. Yoon Suk Yeol declarou lei marcial no país, que foi revertida em seis horas após votação no Parlamento. Essa medida é adotada sobretudo em cenários de guerra e foi justificada como manobra contra "forças comunistas". Segundo o presidente suspenso, simpatizantes da Coreia do Norte e "elementos antiestatais" seriam ameaças "à Coreia do Sul liberal".

Yoon Suk Yeol é acusado de insurreição e liberou ação do Exército, aponta relatório. Ele disse que medida foi desespero e se desculpou. No entanto, o Ministério Público da Coreia do Sul divulgou um relatório no sábado (28) em que o então presidente autorizava soldados do Exército a atirarem para invadir o prédio do Parlamento.

Eles ainda não entraram? O que eles estão fazendo? Arrombe a porta e tire-os de lá, mesmo que seja atirando neles.

Yoon Suk Yeol, presidente suspenso da Coreia do Sul, ao chefe do comando de defesa de Seul, segundo relatório do Ministério Público

Presidente sofreu impeachment. Sul-coreano foi destituído após votação no último dia 14. A Suprema Corte irá validar ou não a sua saída definitiva em um prazo de seis meses.

Presidente interino também foi destituído. Han Duck-soo perdeu o cargo na sexta-feira (27), após cerca de duas semanas, sob suspeita de envolvimento na tentativa de golpe. O ministro das Finanças, Choi Sang-mok, assumiu o comando do país.

*Com informações da RFI.