PF investiga se queda da ponte entre TO e MA poderia ter sido evitada

Do UOL, em Brasília

A Polícia Federal informou, nesta terça-feira (24), que começou a investigar a queda da ponte entre o Tocantins e o Maranhão.

O que aconteceu

Estrutura desabou no domingo (20). O Corpo de Bombeiros do Maranhão retomou na manhã desta terça-feira (24) as buscas pelas vítimas da queda da ponte Juscelino Kubitschek. As equipes localizaram um terceiro corpo sem vida. Há ainda 14 desaparecidos.

PF vai apurar responsabilidades. Segundo a corporação, as diligências preliminares serão conduzidas pelas Superintendências Regionais no Maranhão e no Tocantins.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) tentou contratar uma "reabilitação" para a ponte, mas a licitação fracassou. O edital foi lançado em maio pelo órgão vinculado ao Ministério dos Transportes.

Na ocasião, um documento que integrava a licitação apontava que as condições da ponte mereciam "atenção". "Verifica-se vibrações excessivas e desgaste visual de suas estruturas e do seu pavimento", apontou.

Segundo a licitação, para reabilitar a ponte, era preciso fazer intervenções estruturais, "além de serviços complementares, que objetivam restabelecer e adequar suas condições funcionais e de segurança". A reabilitação seria necessária para que a integridade e a segurança estivessem "compatíveis com as normas atuais".

Policiais federais foram deslocados para coletar dados e evidências sobre o caso. As equipes também irão avaliar a multidisciplinariedade das perícias necessárias e identificar demandas de equipamentos técnicos para aprofundar as investigações.

Reforço. Segundo a PF, uma equipe com cinco peritos do INC (Instituto Nacional de Criminalística) - dois engenheiros civis, dois especialistas em local de crime e um especialista em meio ambiente -, será deslocada hoje para a delegacia de Polícia Federal em Imperatriz (MA).

A Polícia Federal destaca a importância de apurar as causas do acidente e os danos ambientais decorrentes, assegurando a responsabilidade dos envolvidos e contribuindo para a segurança e proteção da população e do meio ambiente.

PF

Ao menos três pessoas morreram vítimas do desabamento. Dois corpos foram localizados na manhã desta terça-feira (24). Eles são de um homem de 45 anos e de uma criança, de 11. A identificação das vítimas encontradas ainda não foi confirmada.

Ontem, foi localizado o corpo de uma moradora do Tocantins. A mulher, de 25 anos, residia na cidade de Aguiarnópolis. Um homem de 36 anos foi localizado com vida pelos bombeiros e levado por moradores para um hospital da região.

Total de desaparecidos é divergente entre as autoridades. Segundo a Polícia Militar do Tocantins, as buscas ainda tentam localizar 14 pessoas. Entre os desaparecidos está outra criança, de 3 anos.