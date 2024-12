Natal em Belém é ofuscado pelo 2° ano da guerra em Gaza; Papa tem segurança reforçada no Vaticano

Algumas centenas de fiéis se reuniram na Igreja da Natividade, na cidade palestina de Belém, berço do cristianismo, onde as celebrações de Natal foram ofuscadas pelo segundo ano consecutivo pela guerra na Faixa de Gaza. No Vaticano, após o ataque mortal em um mercado de Natal na Alemanha, a segurança foi reforçada para a missa de véspera de Natal presidida pelo papa Francisco. Cerca de 700 agentes adicionais foram mobilizados em Roma, de acordo com o Ministério do Interior da Itália.

No Vaticano, o Papa Francisco abriu o "Ano Santo" de 2025 da Igreja Católica, uma grande peregrinação internacional para a qual mais de 30 milhões de fiéis de todo o mundo são esperados em Roma.

Na presença de cerca de 30.000 pessoas e via mondovisão, o jesuíta argentino abriu a "Porta Santa" da Basílica de São Pedro no Vaticano, simbolizando a inauguração deste "Jubileu ordinário".

Em seguida, ele preside nesta terça-feira, como faz todos os anos, a missa da véspera de Natal na Basílica de São Pedro, onde se espera que ele apresente uma visão geral dos conflitos mundiais e renove seus apelos por um cessar-fogo no Oriente Médio, três dias depois de suas críticas à "crueldade" dos ataques em Gaza, que provocaram protestos de diplomatas israelenses.

O Papa de 88 anos, recentemente debilitado por um resfriado, deve presidir a missa da véspera de Natal na Basílica de São Pedro antes de dar sua tradicional bênção "Urbi et Orbi" ("À cidade e ao mundo") na quarta-feira.

Na ocasião, espera-se que ele apresente uma visão geral dos conflitos mundiais e renove seus apelos por um cessar-fogo no Oriente Médio, três dias após suas críticas à "crueldade" dos ataques em Gaza, que provocaram protestos de diplomatas israelenses.

No dia anterior, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu havia falado "cautelosamente" sobre o "progresso" em direção a um acordo sobre os reféns mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque sem precedentes do Hamas palestino em solo israelense em outubro de 2023, uma das condições para um cessar-fogo.

Alegria "limitada"

Enquanto isso, Belém "limita" a alegria natalina durante as celebrações desta terça-feira (24), explica Anton Salman, prefeito dessa cidade na Cisjordânia ocupada, localizada a apenas dez quilômetros de Jerusalém, do outro lado do muro de separação erguido por Israel.

"Não montamos uma árvore de Natal, não decoramos as ruas (...) Queremos (...) mostrar ao mundo que a Palestina ainda sofre com a ocupação e a injustiça israelenses", acrescentou o prefeito.

Uma grande árvore de Natal normalmente é montada na praça central, mas, como no ano passado, as autoridades locais decidiram não organizar nenhuma comemoração importante.

A cidade ganhou vida no início da tarde desta terça-feira com um desfile de escoteiros, alguns carregando cartazes com mensagens como "Parem o genocídio em Gaza agora" e "Nossas crianças querem brincar e rir".

Atrás deles estava o Patriarca Latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa. "Cheguei ontem de Gaza. Vi tudo o que foi destruído, a pobreza, o desastre. Mas também vi a vida, eles não desistem. Portanto, vocês também não devem desistir", declarou.

Apesar da guerra em Gaza, um morador, Hisham Makhoul e sua esposa, ainda queriam vir para a ocasião. "O que estamos passando é muito difícil e não podemos ignorá-lo completamente", confidenciou esse árabe israelense aos pés de uma estátua de Jerome de Stridon, o tradutor da Bíblia. "Mas é uma fuga, de certa forma".

Sombra

Dirigindo-se aos cristãos nesta terça-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu lutar contra as "forças do mal".

"Vocês nos apoiaram com resiliência, firmeza e força enquanto Israel defende nossa civilização contra a barbárie", acrescentou Netanyahu, cujo país tem lutado em várias frentes desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

Na Alemanha, o chefe de Estado Frank-Walter Steinmeier pediu unidade e coesão em suas saudações de Natal, referindo-se à "sombra" lançada sobre a época festiva pelo ataque de um carro blindado que matou cinco pessoas e feriu mais de 200 na sexta-feira no mercado de Natal de Magdeburg, no nordeste do país.

Na Síria, onde o presidente Bashar al-Assad foi derrubado em 8 de dezembro, as novas autoridades, dominadas pelos islamitas, têm se esforçado para tranquilizar os cristãos em um país predominantemente sunita.

"Não foi fácil nos reunirmos nas circunstâncias atuais e orarmos com alegria, mas graças a Deus conseguimos", disse Sarah, que estava participando da missa na catedral ortodoxa siríaca de São Jorge, em Damasco, à AFP.

No entanto, várias manifestações foram realizadas na terça-feira em áreas cristãs de Damasco para protestar contra a queima de uma árvore de Natal perto de Hama, no centro da Síria.

"Se não nos for permitido viver nossa fé cristã em nosso país, como foi o caso, então não temos mais lugar aqui", disse Georges, que preferiu não dar seu sobrenome, à AFP.

"Mágico"

Esta terça-feira também foi marcada por momentos de alegria e leveza.

Nos Estados Unidos, a tradição anual de procurar o Papai Noel se consolidou. Para jovens e adultos, foi possível acompanhar sua grande jornada em tempo real em um site dedicado ao assunto.

Como a política e o espírito natalino geralmente andam de mãos dadas, o general da Força Aérea Gregory Guillot fez questão de tranquilizar o público, que foi afetado pelos sobrevoos de drones que recentemente causaram pânico na costa leste americana.

"Não prevejo nenhum problema com drones sobrevoando o Papai Noel este ano", brincou ele na Fox News.

Na França, muitos fiéis estavam se aglomerando para assistir às tradicionais missas da Natividade na Notre-Dame de Paris, que está celebrando o Natal pela primeira vez desde o incêndio em 2019.

"Estou muito feliz por estar de volta aqui, é tão mágico", disse Daniel James, um administrador norte-americano de 46 anos que mora em Seattle.

Desde o incêndio que a devastou em 15 de abril de 2019, a catedral não realizava essas missas da Natividade. Após cinco anos de obras colossais, ela reabriu suas portas em 7 de dezembro.

(Com AFP)