S&P 500 e Nasdaq caem com temores sobre corte nos juros e apesar da redução da inflação

Por Medha Singh e Purvi Agarwal

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta sexta-feira uma vez que o temor com uma taxa de juros elevada no próximo ano compensava um relatório de inflação mais fraco do que o esperado.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o índice de preços PCE, a medida de inflação preferida do Fed, subiu 2,4% em novembro em uma base anual, abaixo da estimativa de 2,5% de acordo com economistas consultados pela Reuters.

Após os dados, os operadores aumentaram suas apostas de corte de juros para 2025, esperando agora uma redução primeiro em março e depois novamente em outubro. Antes dos dados, havia cerca de 50% de chance de um segundo corte na taxa em dezembro de 2025.

Wall Street foi sacudida esta semana depois que o Fed previu apenas duas reduções de juros em 2025 e aumentou sua estimativa de inflação, em um sinal de que a economia continua resistente e a inflação ainda alta.

"Antes da reunião do Fed, a inflação não era uma preocupação tão grande e, em seguida, o Fed nos disse que achamos que ainda não vencemos essa batalha", disse Mike Dickson, chefe de pesquisa e estratégias quantitativas da Horizon Investments.

"Temos muito mais equilíbrio entre um mercado de trabalho saudável e a preocupação deles (do Fed) com a inflação. Isso torna esse relatório um pouco mais importante do que antes."

O Dow Jones caía 0,01%, para 42.338,78 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,24%, a 5.852,76 pontos e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,66%, para 19.245,73 pontos.

A maioria das ações de megacaps caía, com a Tesla perdendo 2,6% e a Nvidia e a Amazon.com caindo mais de 1% cada.

Os setores de consumo discricionário e de tecnologia da informação eram os que mais caíram, com uma perda de mais de 0,7% cada.