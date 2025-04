Índia busca militantes na Caxemira enquanto cresce tensão com o Paquistão

Por Fayaz Bukhari e Shivam Patel

SRINAGAR (Reuters) - Policiais e soldados armados vasculharam casas e florestas em busca de militantes na Caxemira indiana nesta sexta-feira e o chefe do Exército da Índia analisou a segurança no local após a morte de 26 homens em um ponto turístico no pior ataque a civis em quase duas décadas.

O ataque provocou indignação e tristeza na Índia, assim como pedidos de ação contra o vizinho Paquistão, a quem Nova Délhi acusa de financiar e incentivar o terrorismo na Caxemira, região que as duas nações reivindicam e pela qual travaram duas guerras.

O chefe do Exército da Índia visitou Srinagar, capital da Caxemira indiana, e as autoridades vasculharam Pahalgam, pitoresca cidade onde o ataque ocorreu na terça-feira.

A Índia afirmou que havia elementos paquistaneses no ataque, no qual 26 homens foram baleados em um prado. Islamabad negou qualquer envolvimento.

As nações com armas nucleares adotaram uma série de medidas uma contra a outra, com a Índia colocando em suspenso o Tratado das Águas do Indo, de importância crítica, e o Paquistão fechando seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas.

Negociado em 1960, o tratado dividiu o rio Indo e seus afluentes entre os dois países e regulamentou o compartilhamento de água.

"Garantiremos que nenhuma gota de água do rio Indo chegue ao Paquistão", disse o ministro indiano de Recursos Hídricos, C.R. Paatil, em um post no X.

O Paquistão depende muito do sistema do Indo para energia hidrelétrica e irrigação, e disse que qualquer tentativa de interromper ou desviar suas águas será um "ato de guerra".

O presidente dos EUA, Donald Trump, pareceu minimizar as tensões, dizendo estar confiante de que a Índia e o Paquistão resolveriam as relações entre si, embora o ataque tenha sido "ruim". Ele afirmou que é muito próximo da Índia e do Paquistão e que conhece seus líderes.

"Eles vão resolver o problema de uma forma ou de outra, tenho certeza disso", disse Trump, a bordo de seu avião. "Há uma grande tensão entre o Paquistão e a Índia, mas sempre houve."

O general indiano Upendra Dwivedi visitou a Caxemira para analisar a segurança, um dia após o primeiro-ministro Narendra Modi prometer perseguir os criminosos até os "confins da terra".

Os mortos no ataque vieram de toda a Índia, segundo Modi.

As duas principais companhias aéreas da Índia, IndiGo e Air India, disseram que algumas de suas rotas internacionais, inclusive para os Estados Unidos e a Europa, seriam afetadas pelo fechamento do espaço aéreo paquistanês, levando a voos mais longos e custos de voo.

Em 2019, a Índia realizou um ataque militar no território paquistanês em retaliação a um atentado suicida na Caxemira, controlada pela Índia, que matou pelo menos 40 policiais paramilitares indianos.

Vários líderes do Partido Bharatiya Janata, nacionalista hindu de Modi, pediram uma nova ação militar contra o Paquistão.

Os dois países reivindicam a Caxemira, de maioria muçulmana, em sua totalidade, mas a governam em parte. A Índia, com sua maioria hindu, acusa o Paquistão islâmico de ajudar os separatistas que lutaram contra as forças de segurança na Caxemira indiana -- acusações que Islamabad nega.

Autoridades indianas afirmam que o ataque de terça-feira teve "vínculos transfronteiriços". A polícia da Caxemira identificou três suspeitos e disse que dois deles eram cidadãos paquistaneses. A Índia não entrou em detalhes sobre as ligações ou compartilhou provas.

As autoridades da Caxemira indiana demoliram as casas de dois supostos militantes, um deles suspeito do ataque de terça-feira, informou uma autoridade.

Os governos de muitos Estados governados pelo Partido Bharatiya Janata, nacionalista hindu, de Modi, demoliram o que dizem ser casas ou lojas ilegais pertencentes a pessoas acusadas de crimes, muitas delas muçulmanas, no que ficou conhecido popularmente como "justiça instantânea, de escavadeira".

Em um incidente não relacionado, foram registrados disparos esporádicos ao longo da Linha de Controle que divide a Caxemira indiana e a paquistanesa, informou o Exército indiano.

