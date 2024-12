Iguatemi acerta compra de participações em shoppings de SP por R$2,59 bi

(Reuters) - A Iguatemi informou nesta quarta-feira que assinou um memorando de entendimentos vinculante para comprar participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, na cidade de São Paulo, por cerca de 2,59 bilhões de reais.

O acordo envolve aquisição de fatia de 60% no condomínio do empreendimento principal do Pátio Paulista e de 44,17% na expansão do ativo, além de 50,1% no empreendimento principal e na expansão do Pátio Higienópolis, conforme fato relevante.

Nos termos do memorando, o preço total de 2,59 bilhões de reais deverá ser pago 70% à vista, no fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pelo CDI.

A Iguatemi também informou que o BB Premium Malls, fundo de investimento do Banco do Brasil, terá participação na operação com um investimento de 800 milhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Alberto Alerigi)