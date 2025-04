Ícone mundial do merengue está entre os quase 100 mortos no desabamento de boate na República Dominicana

As equipes de resgate prosseguem nesta quarta-feira (9) com as buscas nos escombros da boate Jet Set que desabou na terça-feira (8) em Santo Domingo, na República Dominicana, matando pelo menos 98 pessoas, incluindo o famoso cantor mundial do merengue Rubby Pérez. Mais de 24 horas após o acidente, ocorrido por volta das 23h45 pelo horário local, restam poucas esperanças de encontrar sobreviventes, enquanto o número de mortos continua a crescer.

Centenas de socorristas ainda trabalhavam esta madrugada no local, auxiliados por holofotes potentes, geradores e um guindaste. Imagens aéreas mostram um buraco enorme onde antes havia o telhado do prédio.

"Temos amigos, sobrinhos, primos, amigos que estão sob os escombros, porque não estão na lista dos transferidos para o hospital e nem na lista dos mortos, torcemos por eles", disse Rodolfo Espinal, em meio à multidão.

"Há pessoas no hospital que não foram identificadas, estamos indo para lá", afirmou Mayelin Zapata, preparando-se para deixar o local em sua moto para procurar a irmã. "Eu sei que ela está bem, tenho fé", completou.

Reportagens da imprensa local estimam que entre 500 e 1.000 pessoas estavam na Jet Set, uma popular casa noturna frequentada por celebridades. As autoridades não divulgaram o número de pessoas desaparecidas.

Dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora dos hospitais, do necrotério e da boate em busca de notícias de seus entes queridos. Um deles mostrou a foto de uma pessoa desaparecida.

Há "98 mortos", segundo um balanço ainda provisório, disse Juan Manuel Mendez, diretor do centro de operações de emergência, sem dar detalhes sobre as nacionalidades das vítimas. Ele garantiu que as equipes de resgate trabalharão enquanto houver desaparecidos e reiterou os apelos para que a população doe sangue para os mais de 150 feridos.

Este é um dos piores desastres da história recente da República Dominicana. Há dois anos, o país caribenho foi marcado por uma explosão em San Cristóbal, nos arredores de Santo Domingo, que deixou 38 mortos. Em 2005, um incêndio em uma prisão em Higuey (leste) resultou na morte de 136 detentos.

Estrela da música caribenha entre as vítimas fatais

Em um vídeo postado nas redes sociais, o teto pode ser visto desabando enquanto o cantor Rubby Pérez estava no palco. A filha do artista, Zulinka Perez, chegou a anunciar ontem que o pai estava vivo, sob os escombros. Porém, houve a confirmação de que ele está entre os que morreram no desabamento.

"É verdade", disse seu empresário, Enrique Paulino, quando questionado sobre a morte de Rubby Pérez, 69, acrescentando: "Estamos esperando as crianças concordarem com o funeral". O cantor, conhecido como "la voz más alta del merengue", já excursionou pela América Latina, Caribe e pelo mundo.

Muitos artistas prestaram homenagem a Rubby nas redes sociais. "O amigo e ídolo do nosso gênero acaba de nos deixar", lamentou outra lenda desse ritmo dançante, Wilfrido Vargas.

A boate Jet Set costumava organizar um concerto todas as segundas-feiras. A presença de "Rubby" atraiu um grande número de espectadores.

Várias figuras importantes também estavam entre as vítimas, como o governador da província de Monte Cristi (nordeste), Nelsy Cruz, e os ex-jogadores de beisebol Tony Blanco e Octavio Dotel. Este último, de 51 anos, venceu a World Series em 2011.

O presidente dominicano, Luis Abinader, visitou o local pela manhã e declarou três dias de luto nacional em homenagem às vítimas da "tragédia".

Em um comunicado, a boate garantiu que está "colaborando de forma plena e transparente com as autoridades para esclarecer o ocorrido".

(Com AFP)