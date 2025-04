BC do Japão mantém postura de aumento dos juros, mas sinaliza pausa por riscos tarifários dos EUA

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central deve avaliar "sem preconceitos" se a economia está no caminho certo para atingir sua projeção, sugerindo a chance de uma pausa nos aumentos da taxa de juros conforme as tarifas dos Estados Unidos abalam os mercados.

Embora ainda esteja abaixo da meta de 2% do banco central, a inflação subjacente do Japão está acelerando gradualmente à medida que os aumentos salariais continuam, disse Ueda nesta quarta-feira, acrescentando que as condições econômicas e de preços estão avançando em linha com suas previsões.

"Mas precisamos prestar a devida atenção aos riscos, especialmente a recente incerteza crescente sobre os acontecimentos na política comercial de cada país", disse Ueda em um discurso, destacando o alarme do Banco do Japão sobre os possíveis danos das tarifas dos EUA.

Ueda reiterou que o banco central continuará a aumentar a taxa de juros se a economia seguir melhorando e em linha com suas projeções atuais.

"Devemos, no entanto, avaliar sem preconceitos em cada reunião de política monetária se nossas previsões realmente se concretizarão", disse Ueda, sugerindo que o banco central pode permanecer em espera até que haja mais clareza sobre o impacto das tarifas dos EUA.

Os comentários foram feitos antes da próxima reunião do Banco do Japão, em 30 de abril e 1º de maio, quando deverá manter a taxa de juros em 0,5% e divulgar novas previsões trimestrais econômicas e de preços.