Índices acionários da China sobem após Pequim indicar abertura para negociações sobre tarifas

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quarta-feira, depois que o país publicou um documento oficial indicando abertura para negociações após as tarifas de 104% impostas pelos Estados Unidos, e com as promessas do Estado de apoiar o mercado local.

O índice CSI300 abriu em baixa, mas depois recuperou as perdas e fechou com alta de 0,99%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, subiu 1,31%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,68%.

Nesta quarta-feira, a China disse que tomará medidas resolutas e eficazes para proteger seus direitos e interesses em resposta diante das taxas de 104% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações chinesas.

A China também divulgou um documento que apontou que Pequim está disposta a se comunicar com Washington para resolver diferenças e atritos que considera normais para as duas maiores economias do mundo.

"Os ativos de risco se recuperaram com um documento que sugere que a China está aberta ao diálogo - embora não confirme que as negociações entre os EUA e a China estejam em andamento e signifique que mais barulho nas manchetes é inevitável", disseram analistas do Citi em uma nota.

A Reuters informou que os principais líderes da China planejam convocar uma reunião já nesta quarta-feira para discutir medidas a fim de impulsionar a economia e estabilizar os mercados de capitais.

As maiores corretoras da China se comprometeram a ajudar a estabilizar os preços das ações domésticas, informou a bolsa de Xangai, enquanto várias empresas listadas disseram que planejam comprar ações.

A escalada da guerra comercial também fez com que os investidores voltassem sua atenção para setores de alta tecnologia autossuficientes, vistos como vencedores no impulso da China para a independência tecnológica.

Semicondutores e ações relacionadas à inteligência artificial subiram 5,3% e 3,4%, respectivamente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 3,9%, a 31.714 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,68%, a 20.264 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,31%, a 3.186 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,99%, a 3.686 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,74%, a 2.293 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 5,79%, a 17.391 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 2,18%, a 3.393 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,80%, a 7.375 pontos.

(Por redação de Xangai)