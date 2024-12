Mais vendidos de 2024: air fryer Philips Walita é a preferida dos leitores

Em 2024 não deu para nenhuma outra: a air fryer Série 3000 Grill Edition, da Philips Walita, foi a mais comprada pelos leitores do Guia de Compras UOL.

O modelo tem capacidade de 4,1 litros e se destaca por ser silencioso, alé de ajudar a economizar energia com o cozimento acelerado, sem a necessidade de usar óleo. Os compradores destacam que a fritadeira ainda é fácil de limpar porque conta com peças removíveis.

Os principais pontos de atenção destacados por alguns consumidores são a precisão do timer e sua proximidade com o controle da temperatura, que pode causar confusão. Conheça mais sobre o produto a seguir.

O que diz a Philips Walita?

O modelo tem tecnologia Rapid Air: o fundo em formato de estrela faz com que o ar quente alcance todo o cesto, fritando o alimento por igual;

Promete 23% de economia de energia e mais rapidez no cozimento;

É silenciosa;

Tem 1400 W de potência;

Capacidade total de quatro litros, com sete funções pré-definidas para cozinhar;

Possui timer e desligamento automático;

Com peças removíveis para facilitar na limpeza;

Disponível em 110 V e 220 V, que variam de preço.

