Prisioneira filipina condenada à morte está pronta para começar uma nova vida ao deixar a Indonésia

JACARTA (Reuters) - Uma mulher das Filipinas que foi condenada à morte por tráfico de drogas na Indonésia disse nesta terça-feira que está pronta para começar uma nova vida, enquanto se preparava para voar para casa após os dois países chegarem a um acordo para sua repatriação.

Mary Jane Veloso, que recebeu uma suspensão de última hora da execução por fuzilamento em 2015, deve deixar a Indonésia na madrugada de quarta-feira em um voo para Manila, após anos de negociações entre os vizinhos do Sudeste Asiático.

Em lágrimas, Veloso agradeceu a Deus, ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, e ao presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., por finalmente poder voltar para casa.

"Esta é minha nova vida, que recomeçará nas Filipinas", disse Veloso, 39 anos, a repórteres no principal aeroporto de Jacarta, pouco antes de sua partida programada, falando em bahasa, o principal idioma da Indonésia.

"Estou na Indonésia há quase 15 anos, não conseguia falar indonésio naquela época, mas agora consigo... Estou muito feliz hoje, mas também triste", disse ela.

No final de sua declaração, Veloso cantou algumas partes do hino nacional da Indonésia e fez um coração com as mãos antes de se despedir.

A ex-empregada doméstica e mãe de dois filhos foi presa na cidade de Yogyakarta em 2010 após ser encontrada com 2,6 kg de heroína escondidos em uma mala. Ela disse que era uma mula de drogas involuntária, mas chegou a ser condenada e sentenciada à morte.

Segundo Jacarta, ela será proibida de entrar na Indonésia novamente.

(Reportagem de Ananda Teresia e Stefanno Sulaiman)