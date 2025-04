Califórnia abre processo para bloquear tarifas de Trump

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou uma ação judicial do Estado para bloquear as tarifas do governo norte-americano de Donald Trump sobre importações, citando a "incerteza tóxica" que elas criaram.

A ação, movida no tribunal federal do norte da Califórnia, alega que a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais, invocada por Trump como justificativa para impor as tarifas, não é aplicável.

Newsom detalhou os impactos que as tarifas já tiveram na Califórnia, que é, por si só, a quinta maior economia do mundo e uma grande importadora de produtos de todo o globo. "Nenhum estado tem mais a perder", alertou ele.

Em resposta, o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, disse que "em vez de se concentrar na criminalidade desenfreada, na falta de moradia e na falta de acessibilidade econômica da Califórnia, Gavin Newsom está gastando seu tempo tentando bloquear os esforços históricos do presidente Trump para finalmente resolver a emergência nacional dos persistentes déficits comerciais de mercadorias do nosso país".

Como o maior estado manufatureiro e exportador agrícola do país, a economia da Califórnia é altamente dependente do comércio internacional. Amêndoas, pistaches e laticínios estão entre as maiores exportações do estado, enquanto peças de computador e eletrônicos são as maiores exportações. Fonte: Dow Jones Newswires.