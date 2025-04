Dupla de Stefani volta a vencer e avança à semi do WTA de Stuttugart

? Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 15, 2025

Bia Haddad cai na estreia

Na chave de simples, a paulista Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo, amargou a nona derrota seguida na temporada. Ela deu adeus ao WTA de Stuttgart ao perder a primeira rodada para a norte-americana Emma Navarro (11ª), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0). Ela venceu pela última vez janeiro, na segunda rodada do Aberto da Austrália. Ela voltará a competir no WTA 1000 de Madri, com início no próximo dia 25 de abril.