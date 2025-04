Swiatek avança às quartas de final do WTA 500 de Stuttgart

A tenista polonesa número 2 do mundo, Iga Swiatek, se classificou para as quartas de final do torneio WTA 500 de Stuttgart nesta quarta-feira (16) ao derrotar com facilidade a croata Jana Fett (número 153 do mundo) por 6-2 e 6-2.

Bicampeã na cidade alemã (2022 e 2023), Swiatek começou discretamente sua temporada no saibro pensando em Roland Garros, torneio que ela já venceu quatro vezes.

A tenista de 23 anos, que ainda não ganhou nenhum título nesta temporada, se reencontrou com a vitória, já que não jogava desde sua derrota inesperada nas quartas de final em Miami para a filipina Alexandra Eala, de 19 anos.

Nesta quarta-feira contra Jana Fett em Stuttgart, Swiatek conseguiu superar uma leve queda de rendimento no início do segundo set, quando perdeu um game quando sacava e ficou numa desvantagem de 2 a 0. A polonesa então reagiu vencendo seis games seguidos.

Nas quartas de final, Iga Swiatek vai enfrentar a americana Emma Navarro (11ª) ou a letã Jelena Ostapenko (24ª).

--- Torneio WTA 500 de Stuttgart:

- Simples - Primeira rodada:

Mirra Andreeva (RUS/N.6) x Erika Andreeva (RUS) 6-2, 1-0 e abandono

Magdalena Frech (POL) x Sara Errani (ITA) 7-5, 4-6, 7-6 (7/5)

- Simples - Segunda rodada:

Iga Swiatek (POL/N.2) x Jana Fett (CRO) 6-2, 6-2

