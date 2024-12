BC vende US$3 bi em leilão de linha, na 3ª sessão seguida com intervenção

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu nesta segunda-feira um total de 3 bilhões de dólares em um leilão com compromisso de recompra realizado durante a manhã, informou a autarquia em comunicado, no que foi o terceiro pregão consecutivo com intervenção no câmbio.

No leilão, que terá como data de recompra o dia 6 de março de 2025, o BC aceitou seis propostas com uma taxa de corte de 6,01%. A cotação de câmbio utilizada para a venda de dólares pelo BC foi a Ptax das 10h, a 6,0357 reais.

Mais cedo, a autarquia vendeu 1,627 bilhão de dólares à vista, com uma taxa de 6,04 reais por dólar.

(Por Fernando Cardoso)