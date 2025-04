UE prioriza conversas com os EUA para remover as tarifas de Trump

Por Philip Blenkinsop

LUXEMBURGO (Reuters) - Os ministros da União Europeia concordaram amplamente nesta segunda-feira que o bloco deve priorizar as negociações para remover as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e evitar uma retaliação, mesmo enquanto prepara um primeiro conjunto de contramedidas.

O bloco de 27 países enfrenta tarifas de importação de 25% sobre aço e alumínio e automóveis e tarifas "recíprocas" de 20% a partir de quarta-feira para quase todos os outros produtos sob a política de Trump de atingir os países que ele diz imporem altas barreiras às importações dos EUA.

Os ministros que supervisionam o comércio se reuniram em Luxemburgo nesta segunda-feira para debater a resposta da UE, bem como discutir as relações com a China. Muitos disseram que a prioridade da UE é iniciar negociações com os Estados Unidos e evitar uma guerra comercial total.

"Precisamos manter a calma e responder de uma forma que diminua a escalada. Os mercados de ações neste momento mostram o que acontecerá se houver uma escalada imediata. Mas estaremos preparados para tomar contramedidas, se necessário, para colocar os norte-americanos na mesa de negociações", disse a ministra do Comércio da Holanda, Reinette Klever, a repórteres.

Até o momento, as negociações com Washington têm se mostrado difíceis. O comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, descreveu sua conversa de duas horas com os pares norte-americanos na sexta-feira como "franca", dizendo a eles que as tarifas são "prejudiciais e injustificadas".

É provável que o bloco aprove esta semana um conjunto inicial de contramedidas direcionadas de até US$28 bilhões de importações dos EUA, que vão de fio dental a diamantes, em resposta às tarifas de aço e alumínio de Trump, e não às taxas recíprocas mais amplas.

Mas até mesmo essa medida se mostrou problemática, com Trump ameaçando uma contra-tarifa de 200% sobre as bebidas alcoólicas da UE se o bloco avançar com uma tarifa de 50% sobre o bourbon dos EUA.

A França e a Itália, grandes exportadores de vinho e bebidas alcoólicas, expressaram preocupação.

O bloco deve produzir um pacote maior de contramedidas até o final de abril, como resposta às taxas "recíprocas" sobre automóveis dos EUA.

No entanto, em uma guerra de tarifas sobre mercadorias, Bruxelas tem menos alvos do que Washington, já que as importações de mercadorias dos EUA para a UE totalizaram 334 bilhões de euros em 2024, contra 532 bilhões de euros de exportações da UE.

(Reportagem de Philip Blenkinsop, Sudip Kar-Gupta, Bart Meier, Rachel More)