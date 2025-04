'Tarifaço' de Trump causa risco de recessão mundial, alerta professor

O 'tarifaço' imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos seus países parceiros comerciais causa um grande risco de uma recessão mundial, alertou Lucas Ferraz, professor da FGV, em comentário realizado na edição de estreia do Mercado Aberto desta segunda-feira (7), no Canal UOL.

O grande risco que todos acabam correndo é de termos uma recessão mundial. E isso vai depender muito da reação dos outros países. A China já anunciou uma retaliação, 'tête-à-tête' de 34%, que foi o imposto anunciado dos Estados Unidos contra as exportações chinesas, somando-se aos 20% que já havia sido colocado.

A União Europeia também anunciou a retaliação. É possível que tenhamos desvios de comércio. Então isso tudo vai depender da escalada dessa guerra.

Lucas Ferraz

No sábado (5), entrou em vigor a determinação que impõe uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações de todos os parceiros comerciais dos EUA. A taxação foi anunciada por Trump em evento na Casa Branca e publicado em uma ordem executiva da agência governamental US Trade Representative.

Até a próxima quarta (9), todos os países pagarão apenas essa tarifa adicional de 10% — exceto aqueles que foram alvos de ações específicas anteriormente, como México e Canadá.

O professor Lucas Ferraz, no entanto, pontuou que, para o Brasil, as tarifas impostas por Donald Trump não impactam tão drasticamente como em outros países.

Na foto atual, o Brasil até que não ficou tão ruim, uma vez que a nossa tarifa ficou muito mais baixa do que vários competidores importantes no mercado americano.

Como a própria China, como a própria União Europeia, como o próprio Japão, Coreia do Sul e etc. Então é até possível que a gente consiga ganhar em alguns setores da indústria, lembrando que Estados Unidos é o nosso principal destino de exportações industriais.

E também, por que não, no mercado chinês, uma vez que os produtos agrícolas americanos, que concorrem com os produtos agrícolas brasileiros exportados pela China, também foram tarifados, então é possível que tenhamos aí oportunidades de soja, milho, algodão, carnes e outras commodities agrícolas.

Lucas Ferraz

Economia dos EUA vive admirável mundo novo às avessas, diz Felipe Salto

Após os 'tarifaços' impostos pelo presidente Donald Trump, a economia dos Estados Unidos vive um admirável mundo novo às avessas, pontuou o colunista Felipe Salto, em referência ao famoso livro dos anos 30.

É uma espécie de 'Admirável Mundo Novo', como naquele livro do Aldous Huxley, lá dos anos 30, só que é às avessas, porque não tem nada de admirável e, na verdade, não tem nada de novo.

É uma volta ao passado, uma política quase mercantilista, do ponto de vista da fixação de maneiras tarifárias bastante expressivas para praticamente todos os parceiros comerciais relevantes dos Estados Unidos.

Felipe Salto

