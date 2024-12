Conheça 6 jogos para causar treta e discórdia nas festas de fim de ano

A festa no final do ano pode ser monótona, até que o jogo começa e alguém solta a temida carta +4 na mesa, começando a rivalidade. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de jogos para provocar a "discórdia" entre amigos ou familiares.

A seleção vai além do clássico Uno, incluindo jogos de estratégia com partidas rápidas, que duram de 15 a 20 minutos. Uma ótima escolha para se desconectar das telas e aproveitar momentos de interação. Veja os produtos selecionados e como jogar cada um:

Possui cartas novas, como "Comprar +5" e "Pular todos";

Indicado para 2 a 10 jogadores;

Recomendado para pessoas a partir de 7 anos;

Como jogar? Ao contrário do jogo tradicional, no Uno Flip, as cartas têm dois lados. Quando um jogador descarta a carta Flip, todos os outros devem jogar com as cartas do lado oposto, fazendo o jogo alternar entre o lado claro e o lado escuro. Essa virada muda completamente a dinâmica e a estratégia do jogo.

Promete partidas que duram até 15 minutos;

Indicado para 2 a 5 jogadores;

Como jogar? Os jogadores precisam comprar e revezar as cartas do baralho virado para baixo até que alguém compre a "Exploding Kitten". O participante é eliminado ao pegar a carta explosiva e o jogo continua em meio a desafios e estratégias.

Com partidas que duram até 20 minutos;

Indicado para 2 a 6 jogadores;

Recomendado para jogadores acima de 8 anos;

Como jogar? Durante a partida os jogadores precisam jogar a carta igual ou maior a última jogada na mesa, caso a carta for igual, ela dobra. Caso não, o participante pega todas as cartas e tenta novamente.

Promete partidas com duração de até 15 minutos;

Indicado para pelo menos 4 jogadores;

Recomendado para jogadores acima de 14 anos;

Como jogar? Duas equipes competem para encontrar os agentes secretos antes da equipe adversária. Cada uma tenta encontrar os agentes com dicas fornecidas pelo espião mestre, decidido antes da partida começar. No entanto, se um dos agentes escolher a palavra errada, pode encontrar o assassino e perder imediatamente.

Promete partidas de até 15 minutos;

Indicado para 2 a 10 jogadores;

Recomendado para pessoas acima de 14 anos;

Como jogar? Os jogadores competem para ser o último sobrevivente, eliminando as cartas dos outros participantes por meio de ações e blefes.

Promete partidas com duração de até 20 minutos;

Indicado para 2 a 6 jogadores;

Recomendado para pessoas acima de 14 anos;

Como jogar? Os jogadores se transformam em piratas atrás do tesouro, que precisam atacar e sobreviver aos ataques de outros piratas. Cada rodada é composta por turnos em que os jogadores realizam ações de estratégia e combate.

